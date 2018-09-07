Новшество от Айгюн Кязымовой – международный миньон-альбом "DUY"

7 сентября 2018 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, Дива отчественной сэтрады Айгюн Кязымова выпустила EP альбом под названием "Duy", сообщили Trend Life в пресс-службе SS Production.

Миньон (от фр. mignon - малыш), также EP (от англ. Extended Play) — изначально грампластинка, на каждой стороне которой помещались только 2-4 музыкальных композиции общей длительностью звучания 15-20 минут. В англоязычных странах этот формат в 1950-е гг. стали называть EP - Extended Play, чтобы обозначить различие между ними и синглами (SP; одно-, двухпесенными пластинками).

В альбом вошла композиция "Duy", записанная со всемирно известным DJ Vendetta.

"Этот проект является международным, а формат альбома стал новшеством на нашей эстраде, в композициях использован синтез национальной и современной музыки. В записи песен использованы национальные инструменты тар, кяманча, зурна и уд. Особенно слушателей порадует исполнение Айгюн Кязымовой композиции мугама", - говорится в сообщении.

Над альбомом также работали Кахабер Цискаридзе, Стефан Мгебришвили, Алекс Берц Бессарион, Леван Лекотчония, Влад Доронов, студия Bravo.

(Автор: Вугар Иманов)

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