Дети ашугов показали красоту Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

19 октября 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские ашуги, заслуженный работник культуры Самира Алиева и Али Тапдыгоглу сняли клип "Ana yurdum" (Родной край), посвященный красоте страны, сообщает Trend Life.

Режиссер – Ровшан Аллахгулиев, музыка и слова – Ашуг Пянах, аражировщик – Руслан Самедов, masterinq – Талех Яхъяев.

"Азербайджан – прекрасная страна с древней историей и самобытной культурой, архитектурой и достопримечательностями, потрясающей природой и национальной кухней, где главные ценности – толерантность и мультикультурализм", - отметила автор идеи проекта Самира Алиева.

В клипе снялись дети ашугов - сын Самиры и дочь Али.

"Главная цель проекта – пропаганда страны и ашугского искусства. Мы хотели показать нашу страну через свой и взгляд наших детей, отражающие единство любви родному краю", - отметил Али Тапдыгоглу.

Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль Анасы", так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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