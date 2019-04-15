Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

15 апреля 2019 10:11 (UTC+04:00)

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости
Суд одобрил заявления актеров о восстановлении их "холостяцких" статусов 12 апреля.

В то же время это решение позволяет бывшим супругам работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев.

По информации источников издания, Джоли и Питт решили завершить бракоразводный процесс, который длится уже третий год, до заключения соглашения, поскольку эмоционально устали.

Голливудские актеры поженились в 2014 году, свадьба прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родилось трое биологических детей, также они усыновили троих приемных.

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