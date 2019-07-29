Объявлены сроки проведения фестиваля "ЖАРА 2020"

29 июля 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены сроки проведения Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2020", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

Фестиваль в следующем году пройдет с 30 июля по 2 августа.

"Это были невероятные четыре дня! Но у всего, даже самого прекрасного в нашей жизни, случается конец. А мы не прощаемся с вами и уже сейчас назначаем дату следующей встречи - с 30 июля по 2 августа 2020 года. Удачного всем года!", - говорится в сообщении.

Напомним, что четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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