Тунзаля Агаева нашла свою любовь в Украине (ВИДЕО)

27 ноября 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила в социальных сетях новый клип "Sevməli" (Достойный любви), который снят в Украине, сообщает Trend Life. На клипом работали азербайджано-украинский творческий коллектив.

Режиссер-постановщик - Али Фархад, художник-постановщик – Дмитрий Ходоковский. Слова к авторской музыке Тунзали Агаевой написал Джавид Шахбазбеков, который в качестве капитана команды "Как по маслу" только вернулся из Ашдода, став чемпионом Израильской Лиги Смеха. В композиции также использована газель Алиаги Вахида. Аранжировка – Эмин Керимов, продюсер – Ялчын Джаббаров. В клипе Тунзаля предстала в нескольких образах и платьях от известного дизайнера Гюльнары Халиловой. Makeup - Оксана Черепаня, Stilist - Мари Александрова. Главного героя сыграл украинский манекенщик Константин Чумак, известный участием в рекламных роликах брендов и модных показах, проходящих в разных странах.

"Любовь - это наша реакция на наши высшие ценности, и она не может быть ничем другим. Человек достоин любви. Любовь потому и любовь, что она относится к тем сторонам жизни, которые обретаются и даруются бескорыстно. Точно так же и Всевышний дает людям свою благодать даром. Он ожидает ответной любви, но не требует ее. И в этом смысле каждый человек в соответствии со своим признанием может надеяться обрести любовь и жить с ней, принести достойные плоды", - отметила Тунзала Агаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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