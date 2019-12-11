Новые музыкальные эксперименты Эмина Агаларов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышел в свет новый русскоязычный альбом "Девочка моя" народного артиста Азербайджана, известного певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

"Мне хотелось сделать этот альбом отличным от уже сложившейся классической музыки Эмина. Поискать и поэкспериментировать над свежим звучанием. Альбом, как мне кажется, заслуживает внимания моих единомышленников и приятно удивит нашу аудиторию", - говорит музыкант.

В альбом вошли следующие композиции – "Кружимся", "Нежная", "Лирика", "Ночь тает в абсенте", "Парами" (feat. Bahh Tee)", "100 лет", "Ялтинский вечер", "Твоя свобода - это плен" (feat. Александр Шоуа by piano), "У края пропасти" (feat. Алексей Чумаков), "Девочка моя", "Непобедимы", "Первый снег", "Афина".

Среди авторов композиций – EMIN, Максим Фадеев, Брендон Стоун, Александр Бадажков, молодые и топовые артисты лейбла Zhara Music - Jony и Elman, группа авторов – Александр Жвакин, Владимир Чиняев, Александр Лев Коновалов.

(Автор: Джани Бабаева)

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