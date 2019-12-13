Тамара Синявская и звезды России поддержали Эмина Агаларова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно 11 декабря народный артист Азербайджана, известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступает с сольным концертом в Crocus City Hall в Москве. В этом году вечер стал вдвойне особенным и юбилейным, так как это был десятый аншлаговый концерт артиста, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.



В рамках концерта EMIN презентовал новый альбом "Девочка моя", релиз которого состоялся в этот же день. Зрителей ждала новая программа, современное и стильное световое сопровождение, яркие видеоинсталляции, конечно же, живой звук и полный бенд на сцене с духовой секцией и перкуссией.

EMIN исполнил песни "Нежная", "Девочка моя", "Первый снег" из нового альбома, а также свои хиты "Я лучше всех живу", Still, Boomerang и многие другие. Артист подготовил особенный номер, где совместил сразу несколько своих песен, не входящих в трек-лист основной программы, но которые так любят зрители по всему миру. Особое место в концерте каждый год занимает песня "Синяя вечность" легендарного Муслима Магомаева, которую зал слушает стоя. Подарить цветы после песни вышла вдова Муслима Магомаева - народная артистка СССР Тамара Синявская.

Поддержать EMINа также пришли коллеги по сцене Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Брендон Стоун, Слава и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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