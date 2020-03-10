Мир в тумане хаоса… Азербайджанский певец выражает протест войнам и терактам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Непрекращающиеся войны и террористические акты, массовые разрушения и уничтожение архитектурных памятников, гибель природы и животного мира, миллионы беженцев и огромные страдания людей, которые сложно передать словами. От всего этого страдают ни в чём неповинные люди - дети, женщины, пожилые люди и молодежь, которые не знают, чего ожидать от будущего, вокруг видят лишь разрушение. Как будто мир находится в тумане хаоса. Лучше жить мирно, чем приносить множество потерь и слёз людям и другим обитателям планеты…

Это стало лейтмотивом нового клипа популярного азербайджанского исполнителя Замига Гусейнова "Туман" (Duman), который снят режиссером Delee Oruclu на слова и музыку MC Murad, сообщает Trend Life. Mix/master – Олег Наумов, монтаж – Эльнур Ахунд, продюсер – Фуад Ализаде. Замиг в клипе также предстал в интересных костюмах, созданных Айгюн Махмудовой.

(Автор: Вугар Иманов)