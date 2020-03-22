Тунзаля Агаева провела концерт "Оставайся дома – занимайся творчеством" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева провела у себя дома концерт под названием "Оставайся дома – занимайся творчеством", посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life. Концерт транслировался онлайн на странице исполнительницы в İnstagram.

Выступление вызвало большой интерес пользователей соцсети, которые высказали любовь и поддержку певице.

Тунзаля Агаева представила свои хиты, поздравив с праздником Новруз, и призвала всех граждан следовать рекомендациям правительства Азербайджана и ВОЗ во избежание распространения коронавируса.

На фоне социальной изоляции по всему миру, вызванной заботой правительств о своих гражданах в рамках борьбы с пандемией COVID – 19, в некоторых странах проводятся различные флешмобы и акции, что очень важно для моральной поддержки людей.

(Автор: Вугар Иманов)