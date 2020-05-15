Две звезды: Известные азербайджанские супружеские пары (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня - Международный день семей (International Day of Families), который ежегодно с 1993 года отмечается 15 мая согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

В связи с этим Trend Life представляет читателям материал о звездных семейных парах Азербайджана, где продемонстрировано как супруги успешно совмещают семейную жизнь и творческую деятельность. Наши герои - пример верности, любви, уважения и глубокой привязанности к своим партнерам по жизни.

Звезды мировой оперы - народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко сочетались браком в столице Австрии - Вене в 2015 году. С тех пор к самой красивой паре мировой оперы прикованы взгляды миллионов. Сами же звезды на протяжении этих лет не устают писать трогательные сообщения в социальной сети, поздравляя друг друга с днем рождения и признаваясь в любви.

Главный режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский и его супруга, народная артистка Наталья Шаровская прекрасно ладят и дома, и на сцене театра. Кстати, именно на театральных подмостках Наталья Шаровская впервые увидела будущего мужа.

Заслуженный деятель искусств, джазмен, саксофонист Рафиг Сеидзаде и народная артистка, исполнительница и педагог Натаван Шейхова вместе уже около 50 лет. Им в отношениях всегда комфортно и интересно друг с другом.

Популярные телеведущие Заур Бахшалиев и Гюнай Гяляндярли поженились в 2012 году. Для кого-то совместная работа с супругом – кошмар, а для других – мечта. Наши герои относятся ко второму случаю.

Актеры Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народные артисты Сафа Мирзагасанов и Евгения Невмержицкая через год будут отмечать 30-летие супружеской жизни. Все эти годы они живут в согласии и любви, подавая пример младшим поколениям.

"Музыка нас связала…" - такой фразой из популярной песни можно обозначить знакомство главного дирижера Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, народного артиста Фахраддина Керимова и пианистки Юлии Керимовой. Встреча в Ленинградской консерватории (сейчас – Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова) стала для обоих поистине судьбоносной.

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов и талантливая азербайджанская художница Гамида Меликова - опора и поддержка друг для друга. Художница сопровождает супруга во всех гастрольных турах, а он с гордостью рассказывает о ее творчестве.

Заслуженный артист Фирдовси Атакишиев и народная артистка Азербайджана, режиссер Русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ирана Тагизаде - еще один пример счастливого супружеского союза в творческой среде.

Основоположники направления концептуальной куклы и куклы как арт-объекта в современном искусстве в Азербайджане - Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина не перестают радовать поклонников своими творческими работами. А все началось с того, что Ирина сподвигла супруга к созданию авторских кукол.

Известные писатели Александр Хакимов и Елена Андреева каждую свободную минуту проводят вместе. Вот так, несмотря на более 20 лет брака, супруги смогли сохранить нежность в отношениях.

Народный писатель Анар и его супруга, заслуженный деятель искусств, музыковед Земфира Сафарова знакомы еще со школьной скамьи, и точно знают главный секрет долгой и крепкой семейной жизни.

Заслуженному артисту Азербайджана, виолончелисту Алексею Милтых и известной азербайджанской пианистке, лауреату международных конкурсов Саиде Тагизаде вместе легко и на сцене, и дома.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина - пара не только на танцполе, но и по жизни. Танцовщики каждый раз покоряют жюри и зрителей невероятным номерами и трепетным отношением друг к другу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)