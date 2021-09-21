Азербайджанский исполнитель поддержал участницу российского телепроекта "Ты супер!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - JONY и Владимир Кристовский поддержали участников третьего выпуска пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!", который транслируется на НТВ, сообщает Trend Life.

По традиции, которая была положена ещё в первом сезоне проекта, поддерживать юные дарования приходят известные люди. Так, в новом выпуске программы в звёздную группу поддержки вошли победитель второго сезона шоу "Маска", известный певец JONY и лидер группы Uma2rmaН Владимир Кристовский.

JONY (Джахид Гусейнли) родился 29 февраля 1996 года в Баку. Выпускник факультета международного бизнеса Государственного университета управления в Москве. Участник фестивалей и проектов, в том силе "ЖАРА" в Баку, лауреат российских премий, победитель второго сезона шоу "Маска". Недавно заключил соглашение с Atlantic Records Russia - российским подразделением легендарного звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group.

"Ты огромная молодец, в чём никто и не сомневался. Я слышал, что ты большая поклонница моего творчества, и поэтому я приехал тебя поддержать прямиком из аэропорта. У тебя всё получится. То, что ты стоишь на этой сцене, перед такими людьми, поёшь для миллионов людей, тебя оценивают – это очень круто. Ты не должна терять в себе силу, которая тебя ведёт", - прокомментировал выступление Яны Гецу JONY.

В третьем выпуске нового сезона «Ты супер!» приняли участие 10 талантливых детей, которых поддержали не только приглашённые звёзды, но и члены жюри. Так, например, Алексей Воробьёв спел вместе с Варварой Медведевой необычную версию "Песни Красной Шапочки", а также вместе с Игорем Крутым, Ириной Дубцовой, JONY и Яной Гецу исполнил хит "Комета".

По итогам третьего выпуска в следующий тур прошли: Злата Бирюкова из Брянска, Яна Гецу и Елизавета Грузова из Московской области, Ширин Абдуллаева из Узбекистана и Софья Мячугина из Нижегородской области.

(Автор: Вугар Иманов)