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Азербайджанская певица превратилась в Черногории в эльфа (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 21 октября 2022 18:39 (UTC +04:00)
Азербайджанская певица превратилась в Черногории в эльфа (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Hiss (Роя Мамедли) презентовала в социальной сети песню "Unuduram" (Забываю) и видеоклип на нее, сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки композиции является Миро, над мастерингом работал Нихад Маликов.

Режиссер видеоклипа - Фарман Баширли. Съемки прошли в Черногории, в видеоклипе Hiss предстает в образе эльфа.

Песня "Unuduram" вошла в альбом певицы "Mars", который в скором времени будет представлен общественности.

Напомним, что в прошлом году Hiss подписала контракт с одним из крупнейших мировых музыкальных концернов Warner Music Group (WMG).

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