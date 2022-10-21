Азербайджанская певица превратилась в Черногории в эльфа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Hiss (Роя Мамедли) презентовала в социальной сети песню "Unuduram" (Забываю) и видеоклип на нее, сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки композиции является Миро, над мастерингом работал Нихад Маликов.

Режиссер видеоклипа - Фарман Баширли. Съемки прошли в Черногории, в видеоклипе Hiss предстает в образе эльфа.

Песня "Unuduram" вошла в альбом певицы "Mars", который в скором времени будет представлен общественности.

Напомним, что в прошлом году Hiss подписала контракт с одним из крупнейших мировых музыкальных концернов Warner Music Group (WMG).