В Баку прошел вечер шансона, мейханы и юмора - юбилей Садыха Мустафаева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел осенний вечер шансона, мейханы и юмора, посвященный юбилею Садыха Мустафаева, сообщает Trend Life.

Большой творческий вечер Садыха Мустафаева прошел в кругу звездных друзей, среди которых популярные исполнители и артисты - Ильгар Саиль, Джейхун Бакинский, Вугар Абдулов, Назим Фаэтончу, Фярда Амин, Мушвиг Шахвердиев, Гусейн Бакылы, Эльвин Раджабов, Гусейн Мухаммедоглу, Насими Мамедов и другие.

Концертная программа подарила зрителям множество ярких впечатлений и позитивных эмоций, ностальгических воспоминаний.

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