Зажигательный концерт Gipsy Kings – цыганские короли в стиле румба-фламенко (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс центре прошел зажигательный концерт Gipsy Kings, сообщает Trend Life.

Gipsy Kings - французская поп-группа, играющая в стиле румба-фламенко. Название группы обыгрывает национальность и фамилии основателей, цыган из династии Рейес (буквальный перевод фамилии - короли). Коллектив, созданный в 1979 покорял многие сцены мира, и во второй раз выступил в Баку, представив свои хиты и новые композиции.

Gipsy Kings - явление уникальное и абсолютное. Это одна из самых популярных в мире неанглоязычных групп, которые покорили миллионы своим народным искусством с помощью таланта, упорства и трудоспособности. Хотя их цыганский диалект вообще мало кто понимает, но это и не важно, зрители с удовольствием воспринимают их творчество через музыку, энергетику, драйв. Пробивная артиллерия испанских гитар, хлопков, яркого загорелого пения и виртуозного исполнения, атмосфера свободы и праздника - это Gipsy Kings.

Фото – Рамин Асланов