Фейерверк эмоций и буря впечатлений: Таркан выступил с концертом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фейерверк эмоций, невероятную энергию и бурю впечатлений подарил бакинским поклонникам мега-звезда турецкого шоу-бизнеса Таркан, сообщает Trend Life.

Сольный концерт Таркана состоялся в Baku Crystal Hall, и безусловно, вызвал огромный ажиотаж среди его поклонников. Когда было объявлено, что звезда включил Баку в свой гастрольный тур, фанаты певца с нетерпением ждали 25 ноября.

Таркан - живая легенда, он давно поднялся на вершину музыкального Олимпа, каждая его песня, каждый видеоклип, каждый концерт становится событием и приковывает внимание многочисленной армии поклонников.

Выступление в столице Азербайджана не стало исключением, об этом концерте, который прошел с аншлагом, будут еще много и долго вспоминать как поклонники артиста, так и он сам.

Концерт начался с демонстрации видеоряда из клипов артиста, и зрители, смотря эти кадры, с предвкушением ждали выхода на сцену кумира. Появление мега-звезды вызвало невероятное ликование у публики.

Обращаясь к зрителям, Таркан отметил, что уже несколько нет не выступал с концертом в столице Азербайджана.

"Много лет мы не виделись… Вы скучали по мне? И я по вам скучал. Баку, занимает особое место в моем сердце…", - отметил со сцены певец.

На концерте Таркан порадовал публику новыми песнями и хитами, покорившими вершины многочисленных хит-парадов. В Баку Таркан исполнил "Yolla", "Bu Gece", "Sevdanın Son Vuruşu" "Ölürüm sana", "Dudu", "Hepsi senin mi", "Öp" и многие другие свои песни.

Публика ликовала, подпевала артисту, танцевала под ритмичные хиты. Таркан - настоящая мега-звезда, доказательством, что он заслужил это звание стал и грандиозный концерт в Баку.

Таркан представил в столице Азербайджана потрясающее шоу мирового уровня, создал невероятную атмосферу, где каждый посетитель Baku Crystal Hall получил море энергии и эмоций.

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