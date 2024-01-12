Севда Алекперзаде выступит с концертом в Турции

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде 24 января выступит с концертом на сцене Zorlu Performing Arts Center в городе Стамбул (Турция), сообщает Trend Life.

Азербайджанская певица разделит сцену с известным турецким джазовым музыкантом, исполнителем на саксофоне Анылом Шаллыелем.

Напомним, что в апреле 2023 года Севда Алекперзаде и Аныл Шаллыел представили совместный музыкальный альбом "Excited". Альбом, в который вошли турецкий этно-джаз, азербайджанский мугам, национальная классическая музыка, был выпущен на лейбле Sony Music Turkey.

Концертная программа будет состоять из двух частей: в первой прозвучат композиции, вошедшие в альбом, а во второй - песни из репертуара С.Алекперзаде, которые она исполнит под аккомпанемент турецких музыкантов.

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