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Азербайджанский мугам на "Евровидении-2024": кто разделит сцену с Fahree

Звёздный мир Материалы 13 марта 2024 19:25 (UTC +04:00)
Азербайджанский мугам на "Евровидении-2024": кто разделит сцену с Fahree

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Fahree (Фахри Исмаилов) раскрыл некоторые подробности о конкурсной песне, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Fahree написал, что он разделит сцену на "Евровидении-2024" с Илькином Довлатовым, который исполнит мугам. Илькин Довлатов является финалистом шоу "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr" и одним из финалистов национального отбора на "Евровидение-2024".

По словам Fahree, он рад изменениям, которые претерпела конкурсная песня. "Спасибо Илькину за то, что придал исполнением мугама краски песне, он воплотил в жизнь идеи, о которых я мечтал", - написал Fahree.

Fahree поблагодарил Илькина Довлатова, за то, что принял предложение разделить с ним конкурсную сцену.

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступит во второй части первого полуфинала

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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