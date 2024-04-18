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"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 18 апреля 2024 18:27 (UTC +04:00)
"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Известный российский актер театра и кино Сергей Бурунов посетил столицу Азербайджана, сообщает Trend Life.

В ходе визита в Баку актер прогулялся по центру городу, ознакомился с достопримечательностями. Совершая прогулку по старинной части Баку - Ичери шехер, актер посетил место, где снимали знаменитый эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

Фотографиями с экскурсии Сергей Бурунов поделился в stories своей страницы в Instagram.

Отметим, что Сергей Бурунов - российский актёр театра и кино, пародист, телеведущий. Известен своим участием в многочисленных российских фильмах, сериалах, среди которых "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)
"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)
"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)
"Черт побери!" российского актера Сергея Бурунова в Баку (ФОТО)
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