В Азербайджане отмечается День ковроткача (ФОТО)

5 мая 2018 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра открылась выставка «По следам традиций», посвященная профессиональному празднику Дню ковроткача – 5 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, художники, эксперты по коврам, преподаватели, студенты вузов и специалисты, работающие в этой области.

В экспозиции были представлены работы сотрудников отдела традиционных технологий Азербайджанского музея ковра - ковровые эскизы, ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия и другие предметы из коллекции музея.

Директор музея, председатель Национального комитета ИКОМ Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отметила, что важной задачей Азербайджанского музея ковра, наряду с хранением и демонстрацией ковров, является сохранение традиций ковроткачества и передача этого вида искусства будущим поколениям. Директор музея поздравила всех ковроткачей в лице сотрудников Азербайджанского музея ковра с профессиональным праздником. Было отмечено, что закон "О сохранении и развитии азербайджанского коврового искусства” и учреждение профессионального праздника Дня ковроткача служат яркими примерами внимания государства к этой сфере и заботы, проявляемой по отношению к древнему искусству нашего народа. Ковровое искусство Азербайджана имеет древнюю историю. Азербайджанские ковры хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

В 2010 году азербайджанское ковровое искусство было включено в Репрезантивный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гости ознакомились с выставкой. Отдел традиционных технологий функционирует в музее с 2013 года. Художники рисуют эскизы ковров из экспозиции музея, а также ковров небольшого формата. Ковроткачи ткут их на станках, расположенных в экспозиции музея, наглядно демонстрируя посетителям музея процесс изготовления ковра. В отделе традиционных технологий уделяется внимание всем видам ковровых технологий. Так, с февраля 2017 года в рамках Дня семьи сотрудниками отдела проводятся мастер-классы по плетению циновки-четен, которая представляет собой вид безворсового ковра. В течение 2017 года отдел традиционных технологий провел также мастер-классы по таким техникам безворсового ковра, как зили, верни, сумах, палас, чийи-палас, килим, джеджим, лады и гедирге.

(Автор: Вугар Иманов)

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