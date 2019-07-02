Мир кочевников Азербайджана в Казахстане – воинственные кличи и свободный дух Великой степи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воинственные кличи, звон доспехов и топот копыт! Уже в четвертый раз этнофестиваль "Мир кочевников" дарит возможность вернуться на несколько веков назад и узнать, как жили народы Великой степи.

В Нур-Султане завершился IV Этно-культурный фестиваль кочевой культуры "Мир кочевников" (Koşpəndilər Aləmi, Kóshpendiler Álemi), организованный Kazakh tourism по заказу Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Казахстана при поддержке акимата города Нур-Султана, сообщает Trend Life.

Помериться в силе и ловкости, а также подарить заряд положительных эмоций зрителям в Нур-Султан приехали команды из 10 стран - Азербайджана, Болгарии, Турции, Ирана, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, России и Казахстана.

Специально для фестиваля вблизи города были разбиты импровизированные аулы с юртами, жителями которых стали отважные воины, меткие лучники, ловкие всадники, лучшие ремесленники и музыканты. В каждом ауле проходили интересные и захватывающие мероприятия. Гости фестиваля получили истинное представление о культуре кочевников и смогли насладиться различными представлениями в стиле экшн от степных номадов. Были представлены соревнования профессиональных лучников, кокпаристов, беркутчи, бои батыров (борцов), а также показательные конные выступления с применением элементов джигитовки и приемов верхового боя. Были проведены мастер-классы по изготовлению посуды из керамики, изделий из кожи и войлока, работы с серебром и гончарным кругом. Костюмированные постановки эпох саков, кангюев, усуней, гуннов, скифов и сарматов придали празднику особый колорит.

Фестиваль транслирует главные ценности, которые вне времени - философия свободы, силы, мощного духа, эстетики, развития красоты, процветавшей в степи. Главной целью мероприятия является популяризация культурного и исторического наследия кочевников, возрождение национальных традиций и идеологии боевых искусств, расширения культурных обменов между странами. Концепция фестиваля основывается на успешной модели Большого Курултая тюркских народов, который с 2008 года проводится в Венгрии.

(Автор: Вугар Иманов)

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