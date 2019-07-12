В Баку пройдут Дни исламской кухни. Книга об азербайджанской долме признана лучшей в мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" признана лучшим кулинарным изданием мира со стороны Gourmand World Cookbook Award, сказал на пресс-конференции в АМИ Trend один из авторов, член Союза писателей, президент Ассоциации национальной кулинарии (АНКА), глава Центра национальной кулинарии (ЦНКА), заслуженный работник культуры Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Таир Амирасланов, сообщает Trend Life.

Церемония вручения наград Gourmand World Cookbook Awards состоялась в рамках Международной книжной ярмарки в Макао (Китай), которая прошла с 3 по 7 июля. На втором месте – "Gaziantep mutfağı" (Турция), на третьем - "İtalian kitchen" (Италия). Макао признан "Творческим городом гастрономии ЮНЕСКО", поэтому книжная ярмарка посвящена гастрономическому искусству.

Книга "Долма в азербайджанской кухне. 381 вид" вышла в свет в 2018 году в издательстве "Шарг – Гарб", в ней собраны рецепты 381-го вида долмы, которые были представлены на международных фестивалях долмы в Азербайджане в 2016 и 2017 годах. Над книгой также работали молодые специалисты-кулинары Азада Мусабейли, Айгюль Аскерова, Джейран Аскерова, Айнур Амирасланова, Агакерим Шамильзаде.

"Gourmand World Cookbook Awards является единственным международным и независимым конкурсом кулинарных книг в мире, который проводится представителями знаменитой французской семьи Куантро с 1995 года. Эта премия – аналог Оскара в мире книг по кулинарии. Цель премии - помочь читателям найти лучшие книги из десятков тысяч изданий по кулинарии, которые выпускаются каждый год. В русской и английской версии книги будут добавлены еще 40 видов азербайджанской долмы", - отметил Таир Амирасланов.

Главный кулинар Азербайджана также рассказал о Всемирном конгрессе исламской кулинарии, который впервые пройдет в Баку в Dreamland Golf Club c 15 по 19 июля. В мероприятии, организованном Всемирной исламской кулинарной ассоциацией (WICS), Государственным агентством по туризму, АНКА и ЦНКА, примут участие представители 25 стран. В рамках конгресса пройдут Дни исламской кухни, выставка халяльных продуктов "Halal Sərgisi", второй Международный чемпионат исламской кухни (первый чемпионат прошел в Баку в 2009 году), организованы курсы категорий WICS, тренинги и семинары, проведена вторая конференция WICS, впервые состоится церемония вручения "Hilal Star" (İslam Mişleni) ресторанам и кулинарам. Одна из целей - открыть постоянный офис WICS в Баку.

"В соревновании кулинары покажут свое мастерство в различных классах, среди которых "скатерть невесты и жениха", "скатерть гостя", "утренние завтраки в отелях", "фуршет азербайджанской кухни", "блюда в авиаперелетах", "кондитерские изделия", искусство приготовления шоколада, марципана, карвинга, и т.д. Международное жюри будет оценивать по 100-бальной системе. Победители и призеры будут отмечены в различных номинациях", - сказал Таир Амирасланов.

Еще одним интересным событием станет участие известного кулинара Сталика Ханкишиева с шестью финалистами проекта-конкурса "Азербайджанская кухня на YouTube канале".

Далее молодые кулинары рассказали об участии в IV Этно-культурном фестивале кочевой культуры "Мир кочевников" (Koşpəndilər Aləmi, Kóshpendiler Álemi) в Нур-Султане (Казахстан) с участием двенадцати стран, где с большим успехом представили азербайджанские национальные блюда.

(Автор: Вугар Иманов)

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