Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)

20 ноября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские шеф-повара удостоены кубка Международного кулинарного чемпионата Gastro World Master Chefs İnternational, который прошел в Денизли (Турция), сообщил Trend Life председатель Гильдии кулинаров Азербайджана, член жюри чемпионата Илькин Акберзаде.

Наша команда – Заур Алиев (капитан), Ханум Алиева и Гахир Нагиев завоевали 4 золотые, одну серебряную и 4 бронзовые медали, став в общекомандном зачете лучшими. В составе жюри был также кулинар международного класса Анар Гасымов.

"Мы счастливы, что добились успеха в международном соревновании, в очередной раз доказав высокий уровень нашей кулинарной школы. Будем и дальше стараться развивать успех и приносить стране награды", - отметил Илькин Акберзаде.

Между Гильдией кулинаров Азербайджана и Dənizli Young Cooks Of Association был также подписан протокол о сотрудничестве.

Чемпионат прошел с участием представителей 15 стран, среди которых были Россия, Германия, Израиль, Сирия, Словения, Сербия, Швейцария, Палестина, Ирак, Турция, Греция, Гана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
  • Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
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