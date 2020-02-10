Посол Швейцарии посетила Международный центр мугама

БАКУ/Trend Life/ - Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Азербайджане Муриэл Пеневейре посетила Международный центр мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Дипломат встретилась с директором Международного центра мугама, народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым.

Мурад Гусейнов рассказал о деятельности и истории создания Международного центра мугама. Было подчеркнуто, что в результате усилий, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в области охраны национально-духовных ценностей и пропаганды культуры Азербайджана, азербайджанский мугам был включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Среди осуществляемых Фондом Гейдара Алиева проектов, направленных на охрану национальных и духовных ценностей, а также пропаганду азербайджанской культуры следует особо отметить создание Международного центра мугама, который служит широкой пропаганде во всем мире одного из главных достояний нашего народа - азербайджанского мугама. В Международном центре мугама юные исполнители познают тонкости искусства мугама, составляющего фундаментальную часть азербайджанской музыкальной культуры. Здесь проводятся концерты, вечера известных мастеров мугама, международные конференции и фестивали.

Было отмечено, что в результате политики государства, а также усилий Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, направленной на защиту и пропаганду национально-культурного наследия Азербайджана, азербайджанская музыка покоряет мир.

Во время встречи директор Международного центра мугама обсудил с дипломатом перспективы развития сотрудничества между двумя странами в различных направлениях.

Посол в свою очередь затронула вопросы, касающихся совместной деятельности Центра мугама с музыкальными коллективами Швейцарии в сфере пропаганды этнической музыки, проведения выставок, научно-исследовательских работ, организации концертных программ, пропагандирующих культурное наследие. Посол посмотрела концертную программу в исполнении солистов Центра мугама - молодых ханенде, также получила обширную информацию об азербайджанском искусстве мугама .



Отметим, что создание связей с культурными организациями, функционирующими в сфере музыки в зарубежных странах, а также международное сотрудничество являются приоритетом направления деятельности Международного центра мугама. В рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран вместе с азербайджанскими исполнителями мугама выступали с концертными программами. Также, Международным центром мугама были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России, Грузии.

(Автор: Джани Бабаева.)