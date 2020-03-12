Скончался заслуженный артист Азербайджана Адиль Зейналов
БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной болезни скончался заслуженный артист Азербайджана, актер и режиссер Лянкяранского государственного драматического театра Адиль Зейналов, сообщает Trend Life.
Заслуженный артист Азербайджана будет похоронен в Лянкяране.
Адиль Зейналов родился 20 февраля 1960 года Лянкяране. 1978 году поступил в Азербайджанский государственный институт искусств имени М. А. Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) на факультет "Актер музыкальной комедии".
В 1977 году начал работать в Лянкяранском государственном драматическом театре, где воплотил ряд запоминающихся образов. Также Адиль Зейналов работал в качестве режиссера-постановщика.
(Автор: Джани Бабаева)
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