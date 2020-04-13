Азербайджанцы стали Послами Победы

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана вошли в число победителей Международного конкурса "Послы Победы", в котором приняли участие более 5 тысяч волонтеров из 42 стран мира, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества Азербайджана.

В числе победителей волонтеры из Азербайджана – Радмила Рафиева и Жаля Исмаилова.

Победителями признаны 200 человек. Это активисты в возрасте от 18 до 35 лет, проявившие себя в различных акциях и мероприятиях, посвященных сохранению памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

(Автор: Джани Бабаева)