Азербайджанцы стали Послами Победы
БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана вошли в число победителей Международного конкурса "Послы Победы", в котором приняли участие более 5 тысяч волонтеров из 42 стран мира, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества Азербайджана.
В числе победителей волонтеры из Азербайджана – Радмила Рафиева и Жаля Исмаилова.
Победителями признаны 200 человек. Это активисты в возрасте от 18 до 35 лет, проявившие себя в различных акциях и мероприятиях, посвященных сохранению памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
(Автор: Джани Бабаева)
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