Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву исполнилось 55 лет…А ведь ему было всего 26 лет, когда он стал жертвой армянских оккупантов, защищая свою Родину. Азербайджан - Родина многих народов, которые всегда здесь жили в мире и согласии, дружили, работали, создавали семьи, строили планы на будущее. Но армянские агрессоры и фашисты решили все уничтожить в один миг…

Рассказ от имени Юрия Ковалева в видеоматериале представил руководитель международного департамента Общественного объединения Бакинского клуба молодежи, член правления Национального совета молодежных организаций, заместитель председателя Клуба молодых политологов Азербайджана Сабир Рустамов. Посмотрите это трогательное видео! Автор идеи – Региона Ковалева, дочь Юрия Ковалева. Видео снято кинокомпанией "Нариманфильм".

Юрий Ковалей - ты навсегда останешься таким, каким запомнила тебя Родина! Светлая память Героям!

А этот рассказ – очень трогательная исповедь матери, написанная дочерью Героя…

И была у него любовь выше и чище любви к жизни — любовь к Родине, во имя которой он сражался и погиб смертью Героя.

Мальчик сидел на широкой каменной ограде, отделявшей их двор от соседнего, и терпеливо ждал, когда в дверях дома появится соседский парнишка. Но и после его появления он не двигался с места. И только когда его бабушка говорила: "Ну, заходи", – мальчик медленно сползал с ограды, и вскоре они с этим парнишкой толковали в углу двора, делясь накопившимися за год новостями. Было это в Гёйчае, много лет назад, а мальчика звали Юра Ковалёв. Его мама, Лариса Павловна, с нежностью вспоминает этот город, где родился Юра и где выросла она сама. Вспоминает дом, где жила их семья, тенистую чинаровую аллею. "Таких чинар нет больше нигде", - говорит она.

Юра очень любил город своего детства и всегда говорил о нем. А еще он любил играть в войну. Ему нравилась военная форма. С большим уважением относился к военным. С упоением носился с соседскими мальчишками с деревянным автоматом в руках, "давая короткие очереди и крича: Ура! Сдавайтесь!". Он тогда не думал, что, став взрослым, он оставит мать, брата, жену и двух дочек и пойдет с автоматом в руках защищать Карабахскую землю – и автомат у него будет уже настоящий, и стрелять будут взаправду. И настоящей, хотя и необъявленной, будет война на его земле…

Но всё это будет потом. А пока они стоят с соседским парнишкой в тени развесистого дерева и болтают о разных разностях, и впереди у них – целые летние каникулы, после которых они разъедутся до следующего лета, и так будет еще не раз, пока они не расстанутся навсегда. И много лет спустя тот самый соседский парнишка, который будет тогда уже совсем взрослым, узнает, что знаменитый на всю республику Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв и есть тот самый мальчик Юра, с которым они приезжали каждый к своей бабушке на лето в Гёйчай…

Юрий Ковалёв родился 29 мая 1965 года в городе Гейчае. Юре было 11 лет, когда мама отвела его в футбольную школу "Нефтчи" к тренеру Р. Джалилову. Юру тогда зачислили в спецкласс. Он успешно совмещал занятия с тренировками. Юра дважды был чемпионом Баку – защищал ворота юношеской сборной города на республиканских и всесоюзных турнирах.

В 1983 году Юрий был призван в ряды Вооруженных сил, попал в элиту Советской армии – Воздушно-десантные войска в Прибалтике. Вернулся в 1985…. Рано повзрослев, рано создал семью. Ему был 21 год, когда он женился и стал отцом двух дочек – Юлианы и Регины.

В 1987-м он уехал в Севастополь и, окончив там школу мичманов –прапорщиков, через полгода вернулся в Баку, где был зачислен в Краснознаменную флотилию(ККФ). Служил мичманом на военном корабле.

- С чего же началась военная карьера?

- Когда началась война в Афганистане, Юра рвался на эту войну. Представляете? Защищать чужую страну только по зову интернационального долга!

- И тут сработала натура миротворца…. И настолько сильно, что мама, и его супруга насилу удержали его от этого шага. Мы не могли знать тогда, что Юра очень скоро будет защищать свою землю и испытает все ужасы войны в Карабахе.

После того как Юрий заступился за девушку, была драка…Юрию было предложено пойти на службу в милицию. Ему неоднократно говорили: "Приходите, нам нужны такие ребята". Но он отказывался, несмотря на детскую мечту носить форму. Положение было тяжелое, военное.

Когда война началась, началась паника среди населения. Многие упаковывали чемоданы и бежали, бежали… Нашей семье неоднократно предлагали уехать из Баку, но Юра сказал: "Азербайджанская земля – это частица меня. А разве можно жить без части себя?". Не мог он оставить Родину в трудные для нее времена. Юра очень переживал, часто ходил на вокзал и смотрел на уезжающих. А когда настало страшное утро 20 января, он велел домашним собраться и повез их в Парк Кирова, где была заложена Аллея Шехидов. Мы не можем до сих пор забыть его полные слез глаза: он смотрел на эти свежие могилы и молчал.

Началась мобилизация, в военкомате вспомнили о десантном прошлом Юры, и в наш дом пришла повестка. Мама страшно перепугалась и спрятала ее. Она знала, что Юра ужасно рассердится на нее. Он ненавидел прятаться и всегда с честью встречал любые удары судьбы. Юра не раз заговаривал о том, что его место там, что он должен встать на защиту земли, на которой родился.

Заболело материнское сердце. "Только в Карабах не уезжай", — сказала она ему. Но он ответил сразу: "Скоро у меня командировка. В Карабах".

В сентябре 1990 года Юрий поступил на службу в войска МВД Азербайджана. Для нашей семьи начались нелегкие дни. Месяц в Карабахе или в приграничном районе, где тяжелее всего, приедет домой самое большее на две недели, и снова в зону конфликта – Лачин, Чайкенд, Геранбой. Спрашивали: "Юра, когда же конец всему этому?". "Не знаю, - отвечал, - гоним их, а они лезут со всех сторон". "Но ведь у тебя жена молодая, дети совсем маленькие, брат “. Будто пощечину ему давали, вскидывался весь: "А у других ребят что, нет ни жен, ни детей? ". Вообще, стал нервным, издерганным. Даже во сне в бой ходил. Правда, начнет шутить – прежний Юра, о самых сложных ситуациях с таким юмором рассказывал, казалось – совсем не страшно. А ведь он не раз был между жизнью и смертью. Мы жили только надеждой, что все обойдется. Всякий раз, когда Юра уезжал, мы молились и просили Бога, чтобы сын вернулся живым. И он возвращался: усталый, опустошенный, никакой… Черты его лица стали жесткие. В глазах – страдание. Но все же живой.

Мы постепенно привыкли к такой жизни. Но всякий раз, когда за Юрой захлопывалась дверь, сердце обрывалось… Господи, только бы вернулся, только бы не погиб. У Юры была очень добрая слава, отличная репутация. Его уважали и любили за искренность, за отличный характер, за беззаветную храбрость. В боевой обстановке он был находчив и храбр. Как говорили его товарищи: "Там, где Юра, не страшно". А что касается дружбы, Юра очень четко понимал эту грань, где проходит линия дружбы. И кроме того, что он ценил дружбу, все ценили в нем друга. Поскольку этот человек, мало того, что в нем были задатки лидера, он еще и мог вести дружбу так, что люди не думали, что он как-то доминирует над ними, просто он был ихнем другом. За это его ценили и уважали.

О храбрости Юрия Ковалева свидетельствует много эпизодов. Именно благодаря ему, уцелели уникальные документальные кадры, запечатлевшие падение вертолета, на борту которого находились депутаты. В апреле 1991 года эта правительственная делегация летела на границу с Арменией для проведения очередной встречи. Вертолет был сбит возле Шуши и камнем упал на землю. В салоне вертолета царила паника, Юра понял в чем дело и быстро сообразив дал команду на выход. Он лично спас всех находящихся на борту. И тут находящийся в составе делегации кинорежиссер Алы Мустафаев обнаружил, что его камера с отснятым материалом осталась в вертолете. Юра бросился в вертолет и вынес ему забытую камеру. Через минуту вертолет взорвался.

Прошло очень мало времени и имя - Юрий Ковалев - стало легендой.

В лагере противника его называли Юра Черный - то ли за форму, то ли за то, что был смугл и черноволос, а может, оттого, что день, когда противнику приходилось с ним встретиться, становился для него черным… На войне – как на войне. За голову Юры была назначена крупная денежная премия. Сколько раз ребята Ковалева разоружали и ликвидировали армянские бандформирования, лютовавшие на многострадальной земле Карабаха. Именно этой группой были задержаны и переданы суду четверо убийц отважной журналистики Салатын Аскеровой. Не раз Юра выводил из окружения своих однополчан, выручал в сложнейших ситуациях. Это была его работа, его долг. Он сопровождал беженцев, помогая им уходить из захваченных армянами районов, ходил в разведку, освобождал пассажиров взорванного автобуса в Кельбеджаре, участвовал в военных операциях. Однажды с отрядом в 30 человек попал в окружение. На требование сдаться ответил: "Наши ребята не сдаются. Они, если нужно, погибают". Тогда ему удалось вывести отряд из окружения. В Чайкенде, когда освобождали села от боевиков, едва не подорвался на мине. Спасся чудом, успел. Именно благодаря ему и другим отважным героям, Чайкенд был освобожден от врага. Юра и его соратники сражались в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи. Помимо Чайкенда Юрий отличился в боях в Горанбойе, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане.

Как-то его группе было дано задание выбить армянских боевиков из мечети, где они засели. На задание должны были идти утром. И вдруг обнаружили, что Юры нет. Вскоре он появился и сообщил, что задание выполнено. "Как же ты пошел один — спрашивали его. – Ты же мог погибнуть!". "Если бы я погиб, то один я", - отвечал Юра.

Однажды Юра шел по минному полю, заминированному нашими силами. По рации ему передавали, куда ступать: чуть правее, чуть левее. И он шел, зная, что один неверный шаг – и ему конец. Весь свой фронтовой год он жил так, будто шел по минному полю, и воевал так, словно каждый бой – последний.

На обороте одной из военных фотографий Юра написал: "КАРАБАХ – МОЯ БОЛЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ… ХРАНИ НАС, БОГ…" Этими словами, конечно, очень много сказано!

Он был настоящим лидером и харизматичной личностью. От него всегда исходила уверенность, настоящий дух командира. Конечно, все это, включая успешные операции с его участием, было известно армянам. Они его боялись.

Осенью 1991 года маме все же удалось уговорить сына вернуться к мирной жизни – достаточно было смертей, потерь, горя… И Юра дал обещание, что вернется, наконец, домой и останется с нами уже навсегда. "Это будет моя последняя поездка, мама", сказал Юра перед отъездом. Так и вышло…

3 октября 1991 года вместе с другими боевыми товарищами около 10:00-ти утра, выехали как обычно на очередное задание. В машине их было четверо, Юра был за рулем. Доехав до определенного пункта, они попали под мощный, перекрестный огонь. Машину обстреляли. До последнего момента ребята отбивались от врагов. Командир Юра погиб сразу от пуль вражеских армян. Его жизнь оборвалась в 26 лет, когда все, казалось бы, еще впереди, когда для многих все только начинается. Дочкам Юры тогда было 2 и 4 годика.

В один из первых дней октября в дверь постучали. Но стук был незнакомый, не Юрин. Мы бросились к дверям, а когда открыли, то увидели стоявших на пороге Юриных однополчан. "Где Юра?" — спросила мама тихо. Никто из ребят не решался сказать. Они молчали, опустив головы.

- Где Юра, где?!!! - зашлась в крике мать…

- Юры больше нет, - последовал ответ, ударивший в сердце.

В один день изменилось все. И жизнь обрела для нашей семьи черные краски. Словно мир перевернулся, и земля ушла из-под ног. Жизнь бывает жестока с нами, когда, не спрашивая, забирает у нас дорогих нам людей, половину наших душ, сердец. Смерть Юры очень сильно ударила по семье. Всех переживаний изложить и не получится. Это большая потеря и для всего Азербайджана. Страна потеряла достойного сына и истинного патриота.

Юрий Ковалёв навсегда вписал своё имя в историю Азербайджана, страны которую он считал своей Родиной. Каждый год на Аллее шехидов почтить память Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева приходит много народу. Его именем названа 229-я школа, с порога которой он шагнул во взрослый мир, которая регулярно проводит мероприятия в честь памяти Национального героя Юрия Ковалева. В городе Гёйчай, в котором родился Юрий Ковалев, одна из улиц названа в его честь. О нем пишут в книгах, снимаются фильмы, на него равняется молодежь. Светлая память Настоящему сыну Азербайджана и Герою!

(Автор: Вугар Иманов)