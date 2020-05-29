Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 29 мая 2020 11:15 (UTC+04:00)
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву исполнилось 55 лет…А ведь ему было всего 26 лет, когда он стал жертвой армянских оккупантов, защищая свою Родину. Азербайджан - Родина многих народов, которые всегда здесь жили в мире и согласии, дружили, работали, создавали семьи, строили планы на будущее. Но армянские агрессоры и фашисты решили все уничтожить в один миг…

Рассказ от имени Юрия Ковалева в видеоматериале представил руководитель международного департамента Общественного объединения Бакинского клуба молодежи, член правления Национального совета молодежных организаций, заместитель председателя Клуба молодых политологов Азербайджана Сабир Рустамов. Посмотрите это трогательное видео! Автор идеи – Региона Ковалева, дочь Юрия Ковалева. Видео снято кинокомпанией "Нариманфильм".

Юрий Ковалей - ты навсегда останешься таким, каким запомнила тебя Родина! Светлая память Героям!

А этот рассказ – очень трогательная исповедь матери, написанная дочерью Героя…

И была у него любовь выше и чище любви к жизни — любовь к Родине, во имя которой он сражался и погиб смертью Героя.

Мальчик сидел на широкой каменной ограде, отделявшей их двор от соседнего, и терпеливо ждал, когда в дверях дома появится соседский парнишка. Но и после его появления он не двигался с места. И только когда его бабушка говорила: "Ну, заходи", – мальчик медленно сползал с ограды, и вскоре они с этим парнишкой толковали в углу двора, делясь накопившимися за год новостями. Было это в Гёйчае, много лет назад, а мальчика звали Юра Ковалёв. Его мама, Лариса Павловна, с нежностью вспоминает этот город, где родился Юра и где выросла она сама. Вспоминает дом, где жила их семья, тенистую чинаровую аллею. "Таких чинар нет больше нигде", - говорит она.

Юра очень любил город своего детства и всегда говорил о нем. А еще он любил играть в войну. Ему нравилась военная форма. С большим уважением относился к военным. С упоением носился с соседскими мальчишками с деревянным автоматом в руках, "давая короткие очереди и крича: Ура! Сдавайтесь!". Он тогда не думал, что, став взрослым, он оставит мать, брата, жену и двух дочек и пойдет с автоматом в руках защищать Карабахскую землю – и автомат у него будет уже настоящий, и стрелять будут взаправду. И настоящей, хотя и необъявленной, будет война на его земле…

Но всё это будет потом. А пока они стоят с соседским парнишкой в тени развесистого дерева и болтают о разных разностях, и впереди у них – целые летние каникулы, после которых они разъедутся до следующего лета, и так будет еще не раз, пока они не расстанутся навсегда. И много лет спустя тот самый соседский парнишка, который будет тогда уже совсем взрослым, узнает, что знаменитый на всю республику Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалёв и есть тот самый мальчик Юра, с которым они приезжали каждый к своей бабушке на лето в Гёйчай…

Юрий Ковалёв родился 29 мая 1965 года в городе Гейчае. Юре было 11 лет, когда мама отвела его в футбольную школу "Нефтчи" к тренеру Р. Джалилову. Юру тогда зачислили в спецкласс. Он успешно совмещал занятия с тренировками. Юра дважды был чемпионом Баку – защищал ворота юношеской сборной города на республиканских и всесоюзных турнирах.

В 1983 году Юрий был призван в ряды Вооруженных сил, попал в элиту Советской армии – Воздушно-десантные войска в Прибалтике. Вернулся в 1985…. Рано повзрослев, рано создал семью. Ему был 21 год, когда он женился и стал отцом двух дочек – Юлианы и Регины.

В 1987-м он уехал в Севастополь и, окончив там школу мичманов –прапорщиков, через полгода вернулся в Баку, где был зачислен в Краснознаменную флотилию(ККФ). Служил мичманом на военном корабле.

- С чего же началась военная карьера?

- Когда началась война в Афганистане, Юра рвался на эту войну. Представляете? Защищать чужую страну только по зову интернационального долга!

- И тут сработала натура миротворца…. И настолько сильно, что мама, и его супруга насилу удержали его от этого шага. Мы не могли знать тогда, что Юра очень скоро будет защищать свою землю и испытает все ужасы войны в Карабахе.

После того как Юрий заступился за девушку, была драка…Юрию было предложено пойти на службу в милицию. Ему неоднократно говорили: "Приходите, нам нужны такие ребята". Но он отказывался, несмотря на детскую мечту носить форму. Положение было тяжелое, военное.

Когда война началась, началась паника среди населения. Многие упаковывали чемоданы и бежали, бежали… Нашей семье неоднократно предлагали уехать из Баку, но Юра сказал: "Азербайджанская земля – это частица меня. А разве можно жить без части себя?". Не мог он оставить Родину в трудные для нее времена. Юра очень переживал, часто ходил на вокзал и смотрел на уезжающих. А когда настало страшное утро 20 января, он велел домашним собраться и повез их в Парк Кирова, где была заложена Аллея Шехидов. Мы не можем до сих пор забыть его полные слез глаза: он смотрел на эти свежие могилы и молчал.

Началась мобилизация, в военкомате вспомнили о десантном прошлом Юры, и в наш дом пришла повестка. Мама страшно перепугалась и спрятала ее. Она знала, что Юра ужасно рассердится на нее. Он ненавидел прятаться и всегда с честью встречал любые удары судьбы. Юра не раз заговаривал о том, что его место там, что он должен встать на защиту земли, на которой родился.

Заболело материнское сердце. "Только в Карабах не уезжай", — сказала она ему. Но он ответил сразу: "Скоро у меня командировка. В Карабах".

В сентябре 1990 года Юрий поступил на службу в войска МВД Азербайджана. Для нашей семьи начались нелегкие дни. Месяц в Карабахе или в приграничном районе, где тяжелее всего, приедет домой самое большее на две недели, и снова в зону конфликта – Лачин, Чайкенд, Геранбой. Спрашивали: "Юра, когда же конец всему этому?". "Не знаю, - отвечал, - гоним их, а они лезут со всех сторон". "Но ведь у тебя жена молодая, дети совсем маленькие, брат “. Будто пощечину ему давали, вскидывался весь: "А у других ребят что, нет ни жен, ни детей? ". Вообще, стал нервным, издерганным. Даже во сне в бой ходил. Правда, начнет шутить – прежний Юра, о самых сложных ситуациях с таким юмором рассказывал, казалось – совсем не страшно. А ведь он не раз был между жизнью и смертью. Мы жили только надеждой, что все обойдется. Всякий раз, когда Юра уезжал, мы молились и просили Бога, чтобы сын вернулся живым. И он возвращался: усталый, опустошенный, никакой… Черты его лица стали жесткие. В глазах – страдание. Но все же живой.

Мы постепенно привыкли к такой жизни. Но всякий раз, когда за Юрой захлопывалась дверь, сердце обрывалось… Господи, только бы вернулся, только бы не погиб. У Юры была очень добрая слава, отличная репутация. Его уважали и любили за искренность, за отличный характер, за беззаветную храбрость. В боевой обстановке он был находчив и храбр. Как говорили его товарищи: "Там, где Юра, не страшно". А что касается дружбы, Юра очень четко понимал эту грань, где проходит линия дружбы. И кроме того, что он ценил дружбу, все ценили в нем друга. Поскольку этот человек, мало того, что в нем были задатки лидера, он еще и мог вести дружбу так, что люди не думали, что он как-то доминирует над ними, просто он был ихнем другом. За это его ценили и уважали.

О храбрости Юрия Ковалева свидетельствует много эпизодов. Именно благодаря ему, уцелели уникальные документальные кадры, запечатлевшие падение вертолета, на борту которого находились депутаты. В апреле 1991 года эта правительственная делегация летела на границу с Арменией для проведения очередной встречи. Вертолет был сбит возле Шуши и камнем упал на землю. В салоне вертолета царила паника, Юра понял в чем дело и быстро сообразив дал команду на выход. Он лично спас всех находящихся на борту. И тут находящийся в составе делегации кинорежиссер Алы Мустафаев обнаружил, что его камера с отснятым материалом осталась в вертолете. Юра бросился в вертолет и вынес ему забытую камеру. Через минуту вертолет взорвался.

Прошло очень мало времени и имя - Юрий Ковалев - стало легендой.

В лагере противника его называли Юра Черный - то ли за форму, то ли за то, что был смугл и черноволос, а может, оттого, что день, когда противнику приходилось с ним встретиться, становился для него черным… На войне – как на войне. За голову Юры была назначена крупная денежная премия. Сколько раз ребята Ковалева разоружали и ликвидировали армянские бандформирования, лютовавшие на многострадальной земле Карабаха. Именно этой группой были задержаны и переданы суду четверо убийц отважной журналистики Салатын Аскеровой. Не раз Юра выводил из окружения своих однополчан, выручал в сложнейших ситуациях. Это была его работа, его долг. Он сопровождал беженцев, помогая им уходить из захваченных армянами районов, ходил в разведку, освобождал пассажиров взорванного автобуса в Кельбеджаре, участвовал в военных операциях. Однажды с отрядом в 30 человек попал в окружение. На требование сдаться ответил: "Наши ребята не сдаются. Они, если нужно, погибают". Тогда ему удалось вывести отряд из окружения. В Чайкенде, когда освобождали села от боевиков, едва не подорвался на мине. Спасся чудом, успел. Именно благодаря ему и другим отважным героям, Чайкенд был освобожден от врага. Юра и его соратники сражались в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи. Помимо Чайкенда Юрий отличился в боях в Горанбойе, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане.

Как-то его группе было дано задание выбить армянских боевиков из мечети, где они засели. На задание должны были идти утром. И вдруг обнаружили, что Юры нет. Вскоре он появился и сообщил, что задание выполнено. "Как же ты пошел один — спрашивали его. – Ты же мог погибнуть!". "Если бы я погиб, то один я", - отвечал Юра.

Однажды Юра шел по минному полю, заминированному нашими силами. По рации ему передавали, куда ступать: чуть правее, чуть левее. И он шел, зная, что один неверный шаг – и ему конец. Весь свой фронтовой год он жил так, будто шел по минному полю, и воевал так, словно каждый бой – последний.

На обороте одной из военных фотографий Юра написал: "КАРАБАХ – МОЯ БОЛЬ, МОЯ ПЕЧАЛЬ… ХРАНИ НАС, БОГ…" Этими словами, конечно, очень много сказано!

Он был настоящим лидером и харизматичной личностью. От него всегда исходила уверенность, настоящий дух командира. Конечно, все это, включая успешные операции с его участием, было известно армянам. Они его боялись.

Осенью 1991 года маме все же удалось уговорить сына вернуться к мирной жизни – достаточно было смертей, потерь, горя… И Юра дал обещание, что вернется, наконец, домой и останется с нами уже навсегда. "Это будет моя последняя поездка, мама", сказал Юра перед отъездом. Так и вышло…

3 октября 1991 года вместе с другими боевыми товарищами около 10:00-ти утра, выехали как обычно на очередное задание. В машине их было четверо, Юра был за рулем. Доехав до определенного пункта, они попали под мощный, перекрестный огонь. Машину обстреляли. До последнего момента ребята отбивались от врагов. Командир Юра погиб сразу от пуль вражеских армян. Его жизнь оборвалась в 26 лет, когда все, казалось бы, еще впереди, когда для многих все только начинается. Дочкам Юры тогда было 2 и 4 годика.

В один из первых дней октября в дверь постучали. Но стук был незнакомый, не Юрин. Мы бросились к дверям, а когда открыли, то увидели стоявших на пороге Юриных однополчан. "Где Юра?" — спросила мама тихо. Никто из ребят не решался сказать. Они молчали, опустив головы.

- Где Юра, где?!!! - зашлась в крике мать…

- Юры больше нет, - последовал ответ, ударивший в сердце.

В один день изменилось все. И жизнь обрела для нашей семьи черные краски. Словно мир перевернулся, и земля ушла из-под ног. Жизнь бывает жестока с нами, когда, не спрашивая, забирает у нас дорогих нам людей, половину наших душ, сердец. Смерть Юры очень сильно ударила по семье. Всех переживаний изложить и не получится. Это большая потеря и для всего Азербайджана. Страна потеряла достойного сына и истинного патриота.

Юрий Ковалёв навсегда вписал своё имя в историю Азербайджана, страны которую он считал своей Родиной. Каждый год на Аллее шехидов почтить память Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева приходит много народу. Его именем названа 229-я школа, с порога которой он шагнул во взрослый мир, которая регулярно проводит мероприятия в честь памяти Национального героя Юрия Ковалева. В городе Гёйчай, в котором родился Юрий Ковалев, одна из улиц названа в его честь. О нем пишут в книгах, снимаются фильмы, на него равняется молодежь. Светлая память Настоящему сыну Азербайджана и Герою!

(Автор: Вугар Иманов)

Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
SOCAR Turkey: Изменение состава акционеров не находится на повестке дня
SOCAR Turkey: Изменение состава акционеров не находится на повестке дня
Американская REsurety представила аналитическую платформу для возобновляемой энергетики
Американская REsurety представила аналитическую платформу для возобновляемой энергетики
Туркменистан и РФ работают над проектом меморандума по сотрудничеству в энергетической сфере
Туркменистан и РФ работают над проектом меморандума по сотрудничеству в энергетической сфере
Loading Bars
Лента новостей
Внешнеторговый оборот Турции в апреле превысил $20 млрд Турция 11:20
Исповедь Матери и Героя…Этот русский парень отдал жизнь за освобождение Карабаха от армянских оккупантов (ВИДЕО, ФОТО) Социум 11:15
Обнародован объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции Турция 11:13
SOCAR Turkey: Изменение состава акционеров не находится на повестке дня Энергетика 11:10
В январе-апреле сократились автомобильные грузоперевозки из Турции в Туркменистан Турция 11:09
Туркменистан незначительно сократил объемы импорта химпродукции из Турции Турция 11:09
Finex Kredit o расширении возможностей финансирования и кредитования населения в Азербайджане Финансы 11:03
В январе-апреле Туркменистан значительно увеличил импорт мебели из Турции Турция 10:59
За первые 4 месяца года Узбекистан значительно сократил импорт электротоваров из Турции Турция 10:56
В еще трех районах Азербайджана откроются центры профессионального образования Общество 10:53
В январе-апреле Узбекистан сократил импорт мебели из Турции Турция 10:51
МИД: Таджикистан заинтересован в дальнейшем укреплении всесторонних отношений с Азербайджаном Политика 10:51
В январе-марте товарооборот между Турцией и Ираном сократился более чем на $1,5 млрд. Турция 10:41
Туркменистан и другие государства-члены ООН обсудили финансовые проблемы, вызванные пандемией Финансы 10:38
СМИ: Сеул и Вашингтон не могут договориться о целях военных учений США 10:36
За 4 месяца текущего года Грузия увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 10:31
С начала года Казахстан сократил импорт стали из Турции более чем наполовину Турция 10:28
Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась на 83% Россия 10:24
Франция незначительно сократила импорт мебели из Турции Турция 10:20
Сергей Марков: Группа дружбы Россия-Азербайджан вносит важный вклад в борьбу с героизацией нацизма в регионе и мире Политика 10:20
В январе-апреле Франция сократила импорт готовой одежды из Турции Турция 10:19
В Миннеаполисе ввели режим ЧС на фоне протестов из-за смерти афроамериканца США 10:05
Азербайджан смог выстроить прагматичные и сбалансированные отношения со всеми ведущими игроками мира - российский эксперт Политика 10:00
Айдын Гусейнов: Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Гобу Парк-3" - яркий пример заботы властей о вынужденных переселенцах Политика 09:55
Мугамы и теснифы от молодых ханенде (ВИДЕО) Культура 09:34
Музыканты из разных стран мира исполнили Государственный гимн Азербайджана на органе (ВИДЕО) Культура 09:30
ВС Армении в течение суток 25 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Посол Азербайджана в Великобритании ответил на решение ЕСПЧ в отношении Рамиля Сафарова Политика 09:23
В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом Другие страны 08:59
В Миннесоте растет число участников протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда США 08:52
Макгрегор может встретиться с победителем боя между Нурмагомедовым и Гейджи Спорт 08:27
Глава Гонконга призвала население с пониманием отнестись к закону о нацбезопасности Другие страны 07:59
"Манчестер Юнайтед" интересуется вундеркиндом из "Монако" Спорт 07:38
В Сингапуре пациентов с коронавирусом будут выписывать без дополнительных тестов Другие страны 07:24
Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях США 06:58
"Унион" отстранил футболиста Польтера за отказ от сокращения зарплаты на время пандемии Спорт 06:39
Каракас считает смерть афроамериканца в Миннесоте следствием политики Белого дома Другие страны 06:18
Более 14 тысяч гектаров российских лесов охвачено пожарами Россия 05:39
В Китае не выявлено новых активных случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:21
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки выросло на 26,4 тыс. Другие страны 05:05
Бутылку одного из старейших в мире коньяков продали за 146 тысяч долларов Другие страны 04:44
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube Культура 04:25
Австрийский ФК ЛАСК лишили шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам Спорт 04:06
В Японии из-за хакерской атаки могла произойти утечка оборонных данных Другие страны 03:45
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США США 03:28
Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter США 03:07
Президент Ильхам Алиев: Каждый гражданин Азербайджана справедливо гордится тем, что первая в мусульманском мире республика была создана именно в Азербайджане Политика 02:50
Президент Ильхам Алиев: Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, есть много факторов, позволяющих говорить это Политика 02:46
Президент Ильхам Алиев: Основной целью Народного фронта Азербайджана было прийти к власти и все разграбить Политика 02:38
Президент Ильхам Алиев: У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно, приветствовали его Политика 02:32
Грузия получит от правительства Германии финансовую помощь в размере 90 миллионов евро Грузия 02:28
В Австрии возобновляют работу гостиницы и объекты туризма Туризм 02:13
Президент Ильхам Алиев: Решение нагорного-карабахской проблемы – это исторический вопрос, и мы должны решить его окончательно и полностью Политика 02:10
Президент Ильхам Алиев: После освобождения наших земель от оккупации мы построим на них прекрасные здания, городки, заново отстроим разрушенные армянами города Политика 02:03
Президент Ильхам Алиев: Решение проблем вынужденных переселенцев – одна из важнейших моих задач как Президента Политика 01:55
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю США 01:30
Международную конференцию по климату в Глазго перенесли на ноябрь 2021 года Европа 01:13
Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию по Китаю 29 мая США 00:55
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом Россия 00:46
В Алжире продлили режим самоизоляции до 13 июня Другие страны 00:41
За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 104 тыс. В мире 00:19
Американская REsurety представила аналитическую платформу для возобновляемой энергетики Энергетика 00:04
Хорватия сняла ограничения на въезд в страну граждан 10 стран ЕС Европа 28 мая 23:45
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 23:33
США обвинили КНДР в переводе $2,5 млрд в обход санкций США 28 мая 23:25
Подарки от Azercell семьям шехидов и гражданам с ограниченными физическими возможностями в честь 28 Мая - Дня Республики (ФОТО) Общество 28 мая 23:13
Джонсон подтвердил, что карантин в Великобритании вновь ослабят 1 июня Европа 28 мая 23:00
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 22:52
В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 576 человек Турция 28 мая 22:45
В Facebook будут устанавливать личность пользователей, чьи сообщения популярны в США США 28 мая 22:34
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня Спорт 28 мая 22:16
В Руанде одного из главных организаторов геноцида приговорили к пожизненному заключению Другие страны 28 мая 22:09
Законопроект о нацбезопасности поддержали более 1,85 млн жителей Гонконга Другие страны 28 мая 21:55
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 28 мая 21:39
Французский фрегат не пустил танкер в ливийский порт Европа 28 мая 21:18
Мэр Нью-Йорка сообщил, что в начале июня 400 тыс. жителей города вернутся на работу США 28 мая 20:53
Кафе и рестораны Франции возобновят свою работу с 2 июня Европа 28 мая 20:22
МВФ ожидает, что сокращение мировой экономики из-за пандемии может превысить 3% Экономика 28 мая 19:57
В Азербайджане выявлено 191 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 125 скончались 2 человека — Оперативный штаб Общество 28 мая 19:35
В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном (ВИДЕО) Россия 28 мая 19:26
Европейская гимнастика опубликовала пост, посвященный отмечаемому в Азербайджане Дню Республики (ВИДЕО) Общество 28 мая 19:22
American Airlines уволит почти 5 тыс. менеджеров и администраторов Транспорт 28 мая 19:10
МИД: РФ и Азербайджан примут меры, чтобы из-за пандемии не было отката в сотрудничестве Политика 28 мая 18:49
Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня Спорт 28 мая 18:45
Медийные личности Азербайджана и других стран поздравляют с Днем Республики (ВИДЕО, ФОТО) Социум 28 мая 18:32
Глава Республики Индонезия поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 18:18
Президент Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 18:09
Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Республики Политика 28 мая 17:53
СМИ: в Италии провели трансплантацию легких при лечении пациента с коронавирусом Европа 28 мая 17:49
Генсек ООН предупредил о возможных катастрофических финансовых последствиях пандемии В мире 28 мая 17:18
Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 28 мая 17:05
Власти Израиля подтвердили, что предотвратили в апреле кибератаку на водопроводы В мире 28 мая 16:54
Дети с флагами Азербайджана поздравляют с Днем Республики (ВИДЕО) Социум 28 мая 16:52
Премьер-министр Пакистана выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву Политика 28 мая 16:44
В Южной Корее зарегистрировали резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией В мире 28 мая 16:36
Французское бюро по авиакатастрофам расшифрует самописцы упавшего в Пакистане A320 В мире 28 мая 16:24
Туркменистан и РФ работают над проектом меморандума по сотрудничеству в энергетической сфере Энергетика 28 мая 16:21
МИД Ирана поздравил азербайджанский народ с Днем Республики Политика 28 мая 16:10
Опубликовано расписание телеуроков по профобразованию в Азербайджане на 29 мая Общество 28 мая 15:43
Bloomberg: Apple приобрела канадскую технологическую компанию для совершенствования Siri В мире 28 мая 15:35
Все новости