Памяти Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева. Читают дети и молодежь (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана и ученик 3F класса школы №189-190 города Баку Омар Исмайлов представили стихотворения в память о Национальном герое Азербайджана Юрии Ковалеве, сообщает Trend Life. Сегодня Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву исполнилось бы 55 лет…

Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Гёйчайском районе. В 1972 году он вместе с семьей переехал в Россию, в Краснодарский край. Пять лет спустя они вернулись обратно в Баку. В 1981 году он пошел в школу № 229 Низаминского района Баку. В 1983-1985 годах служил в рядах Советской армии. Имея желание стать моряком, он в 1987 году поступил в школу мичманов и прапорщиков Черноморского флота.

В 1990 году вступил в ряды специальных подразделений милиции при МВД, часто бывал в командировках в Карабахе и отличался высоким героизмом. Например, когда произошла авария вертолета, в котором находились несколько депутатов Милли Меджлиса (парламента), вместе с товарищами Юрий Ковалев продемонстрировал высокую подготовку и самоотверженность во время операции для спасения этих людей.

Прошло очень мало времени и имя Юрий Ковалев, которого еще называли Юра Черный, стало легендой. Армяне назначили за его голову вознаграждение. Именно благодаря ему и другим отважным героям, Чайкенд был освобожден от врага. Юра и его соратники сражались в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи. Помимо Чайкенда он отличился в боях в Геранбое, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане.

Многим иностранным журналистам казалось странным, что русский военный так любил Азербайджан. Особенно удивлялись эти люди тому, что Юрий добровольно записался в спецподразделение, чтобы сражаться за освобождение Карабаха.

Однажды зарубежные журналисты с удивлением спросили его: "Как это так получается, что русский так искренне и отважно сражается за Азербайджан?". На что Юрий ответил: "Ну, почему вам кажется странным то, что, будучи русским, я сражаюсь за Азербайджан? Почему забываете, что я вырос в Азербайджане, в Баку? Я с детства дружил с азербайджанцами. Ко мне относились как к брату. Значит, меня считают сыном этой земли. В таком случае, почему я не должен сражаться против врагов Азербайджана?".

А в другой раз, когда один иностранный журналист спросил его с удивлением "Вы русский?", Юрий с гордостью ответил "Да - я русский. А Азербайджан - моя Родин!".



Вот таким был Юрий Ковалев!



3 октября 1991 года машина, на которой он вместе с друзьями Сергеем Бариным, Андреем Кудениным и Александром Абрамовым возвращался с боевого задания в Ходжавенде, была обстреляна армянами. Юрий погибает, а Сергей получает тяжелое ранение. Когда армяне подходят к к автобомилю "УАЗ" происходит взрыв - даже при смерти они уничтожают несколько врагов.

На обратной стороне фото, которое он прислал своей матери из Карабаха, Юрий написал: "Карабах - моя Родина, моя гордость, моя радость и грусть".



Ему было 26 лет. Он был женат. У него остались две дочери.



(Автор: Вугар Иманов)