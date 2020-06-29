Один из героев дня - Турал Садыгов с первых дней лечит Бахрама Багирзаде и тяжелых пациентов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Состояние Бахрама Багирзаде хоть и медленно, но постепенно улучшается. Несмотря на то, что серьезных позитивных сдвигов пока нет, наблюдаются незначительные улучшения, сообщает Trend Life.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя (ЦТГ) из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Бахрам Багирзаде подключен к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких), ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

С первых дней поступления в госпиталь за его состоянием и других тяжело больных коронавирусом пациентов наблюдает группа врачей. Рискуя своей жизнью, в тяжелых условиях, они спасают людей. Это настоящие герои, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. А героев, как говорится, надо знать в лицо.

Один из них – руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии ЦТГ, анестезиолог-реаниматолог Турал Садыгов. Кто же он?

Турал Садыгов после окончания факультета профилактического лечения Азербайджанского медицинского университета, с 2007 года работал как врач-интерн в Научно-хирургическом центре имени академика М.А.Топчубашева. С 2009 года работал как врач-анестизолог в различных медичинских и частных медицинских центрах. С 2014 года возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии ЦТГ. Принимал активное участие на различных международных медицинских конгрессах. Очень требователен к себе и своей команде, принимает непосредственное участие в лечении тяжело больных пациентов и хирургических операциях. В 2019 году прошел курсы совершенствования в одном из лучших медицинских центров Турции – сети больниц Florence Nightingale.

Несмотря на молодость, у него пять дочерей и один сын, по которым очень скучает, но уже на протяжении нескольких месяцев не может вернуться в семью, и разговаривает с близкими только по мобильному телефону. Несмотря на все трудности работы в тяжелых защитных костюмах и психологическое напряжение Садыгов не жалуется и надеется на лучшее.

"Все это временные трудности. Главное для меня сегодня – это возвращать к жизни людей, которые очень надеются на нашу помощь. Я и вся наша команда радуемся, как дети, когда спасаем чью-то жизнь от коронавируса. И я очень верю, что настанет день и весь мир избавится от этой страшной болезни. Исторически народы от всех бед спасали политическая воля лидеров и их дальновидность. Вместе с нашим главой государства мы преодолеем все испытания и победим коронавирус. Потому что вместе – мы сильнее!" – отметил он.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Авторы: Вугар Иманов)