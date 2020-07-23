Представлена новая система приема в музыкальные школы и центры искусств Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главное управление культуры города Баку представило новый образовательный портал musiqi.edu.az, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Главная цель - упрощение приема школьников в детские музыкальные школы и центры искусств столицы, развитие идеи онлайн творческой школы на основании анализа опыта, путем использования самых новейших современных информационных технологий во время карантинного режима в период пандемии коронавируса.

"На портале http://musiqi.edu.az/az/ в разделе «Прием» можно осуществить онлайн прием документов. Родители смогут пройти регистрацию, выбрав ближайшую от дома детскую музыкальную школу и школу искусств города Баку, где преподают интересующие их специальности. После успешного завершения регистрации, система определяет уникальный код для школьника, каждому владельцу отправляется электронное письмо или по телефону сообщается время и место проведения экзамена", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в разделе «Школы» станет возможным просмотр базы данных детских музыкальных школ и школ искусств города Баку, будут задействованы разделы «Специальности», «Учебные пособия», «Мультимедиа», «Предложения и замечания», «Музыкальные инструменты». Пользователи смогут познакомиться с огромной базой учебных пособий, особенностями музыкальных инструментов и расписанием уроков. Также можно будет узнать об успехах, достигнутых школами в учебном году, о различных новостях, получить информацию о республиканских местных и международных конкурсах.

(Автор: Вугар Иманов)