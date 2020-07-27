Бахрам Багирзаде выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня Бахрам Багирзаде был выписан из больницы и вернулся домой, где продолжится его амбулаторное лечение, сообщает Trend Life. У входа в Центральный таможенный госпиталь его встретили члены семьи и представители СМИ, артист выразил признательность всем, кто вернул его к жизни после тяжелой болезни.

Лечение заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде проходило непосредственно под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Жертвами коронавируса в мире стали более 600 тысяч человек, но Всевышний смилостивился надо мной. Хотелось бы выразить признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что были созданы прекрасные условия и правильная система в сфере здравоохранения, врачи день и ночь заботились обо мне, наверное, в противном случае я бы не вышел из создавшегося критического положения. Выражаю признательность всем врачам и сотрудникам Центрального таможенного госпиталя, от рядового обслуживающего персонала до главврача. Это настоящие герои этой войны! Я попрошу лично господина Президента, чтобы после завершения пандемии они были отмечены большими премиями, орденами и медалями. Я горжусь тем, что в Азербайджане есть такие врачи! Благодарю всех, во главе с заместителем начальника Центрального таможенного госпиталя по лечебным вопросам Бахтияром Мусаевым. Особую благодарность выражаю Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Моя искренняя признательность этой личности была ранее выражена и опубликована в СМИ. Если бы не забота, внимание и помощь Мехрибан ханум я бы, скорее всего, не общался сейчас с вами. 46 дней я держал всех в напряжении, и ваша любовь навсегда останется в моем сердце", - сказал Бахрам Багирзаде, и был встречен овациями, собравшихся людей.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было установлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшение не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЭКМО и оставался подключенным только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад он был отключен и от ИВЛ. После излечения от коронавируса Багирзаде был переведен из реанимационного отделения в больничную палату.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)