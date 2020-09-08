Скончался актер Кевин Добсон

Умер актер Кевин Добсон, звезда сериалов "Коджак" и "Тихая пристань", передает Trend Life со ссылкой на Lenta.ru.

Актер скончался в воскресенье, 6 сентября, из-за "медицинских осложнений". Ему было 77 лет.

Звезда сериалов CBS, Добсон страдал аутоиммунным дефицитом. Знаменитый по ролям в проектах 70-х, Кевин продолжал активно работать. Актер был заявлен в касте предстоящего сериала 12 to Midnight Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Кевин Добсон родился 18 марта 1943 года в Нью-Йорке. Наиболее известен благодаря роли Мака Маккензи — второго мужа Карен (Мишель Ли) в мыльной опере "Тихая пристань", выходившей с 1982 по 1993 год. За работу в этом шоу Добсон получил пять премий "Дайджеста мыльных опер". Позднее актер снимался в таких фильмах и сериалах, как "1408", "Мидуэй", "Завтра наступит сегодня", "C.S.I. Место преступления", "Гавайи 5.0" и "Детектив Раш". До съемок в кино Добсон работал официантом и кондуктором на железной дороге Лонг-Айленда.