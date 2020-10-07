Я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови - заслуженный артист Юрий Лобачев

БАКУ /Trend Life/ - Обстрел вооруженными силами Армении мирных жителей Азербайджана, в результате которого есть убитые и раненые – это из ряда вон вопиющий факт, грязная игра правительства Армении, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, артист балета, сотрудник Государственного академического театра оперы и балета Юрий Лобачев.

"Войска Армении не выдерживают натиска контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана. И чтобы привлечь внимание, начинают обстрел населенных пунктов, в ожидании ответа с азербайджанской стороны, чтобы потом привлечь третьи силы. Это грязный политический ход со стороны правительства Армении, ведь они понимают, что их армия обессилена, а запасы техники и боевого снаряжения иссякают", - отметил заслуженный артист.

Юрий Лобачев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная страна, и все народы, проживающие здесь - являются частью азербайджанского общества.

"Я родился и умру на этой земле. Несмотря на то, что по национальности я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Азербайджанская земля меня взрастила.

Наша страна всегда была многонациональной, и до сих пор остается такой. Доказательство тому, что на территории Азербайджана проживают тысячи армян. Среди граждан страны - русские, украинцы, талыши, лезгины и представители других национальностей, все они проживают в условиях мира и спокойствия. Хочу заметить, что в Армении нет ни одной русской школы, в Азербайджане количество школ с обучением на русском языке превышает показатели других стран постсоветского пространства", - сказал он.

Заслуженный артист добавил, что в зарубежных СМИ порой публикуются провокационные материалы, не соответствующие текущей ситуации в Азербайджане.

"Всему, что пишут - нельзя верить, армянская сторона преподносит информацию так, как выгодно ей. Этому нельзя поддаваться. Среди Национальных героев Азербайджана есть представители разных национальностей, они отважно, ценой своей жизни защищали нашу Родину. Это показатель того, что граждане Азербайджана вне зависимости от национальной принадлежности готовы защищать свою страну от оккупантов. Лично я, если получу приказ, ни секунды не думая, отправлюсь на линию фронта. Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови. И свою Родину мы никому никогда не отдадим", - подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева )