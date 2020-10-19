Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан: "Мои молитвы с братским Азербайджаном!"

БАКУ /Trend Life/ - Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан выразил соболезнования Азербайджану в связи с ракетным обстрелом армянскими вооруженными силами города Гянджи, сообщает Trend.

"Мои молитвы с братским Азербайджаном! Пусть Аллах упокоит души погибших в результате предательских атак, выражаю соболезнования их родным и близким, скорейшего выздоровления раненым. Мне очень жаль… Мое сердце с азербайджанским народом…", - написал на своей официальной странице в Instagram исполнитель.

Отметим, что в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, примерно в час ночи 17 октября 2020 года скончались 14 человек, среди них три ребенка, пострадали 55 человек.

(Автор: Джани Бабаева)