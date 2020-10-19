Гянджинцы – потомки Джавад хана. Карабах будет очищен от дьявольского отребья армянского фашизма - народный артист Фикрет Вердиев

БАКУ /Trend Life/ - Гянджинцы – потомки Джавад хана, который вместе с сыном c саблей в руках погиб за честь страны, отражая превосходящие силы генерала Цицианова. Нас никогда не испугаешь! А неоднократные ракетные обстрелы Гянджи и других городов и сел страны, многочисленные жертвы среди мирного населения, в том числе дети, старики и женщины, показывают истинное лицо армянских фашистов, которые ответят за свои военные преступления, сказал сегодня Trend Life создатель ансамбля "Гёй-гёль" и Гянджинской государственной филармонии, тарист, народный артист Азербайджана Фикрет Вердиев.

"30 лет мы ждали этих счастливых дней, когда во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша славная армия освобождает оккупированные земли от армянских агрессоров. Знаете, и враг тоже должен быть достойным, а не такой, который свое поражение на фронте вымещает на мирных жителях. Армянские головорезы показывают свою "силу" мирным жителями, как это было во время Ходжалинского геноцида, во время ночных ударов баллистическими ракетами по спящим жителям Гянджи. А против наших солдат и офицеров у них духа не хватает, бегут с поля боя, бросая технику. В былые времена, когда между собой враждовали гочу, зайдя в дом и увидев детей и женщин, они никогда не убивали своего врага, оставляя на потом. Даже враги имели честь и достоинство! У этих армянских фашистов нет чести, и они справедливо уничтожаются, и пусть те, кто остался, бежит с нашей родной земли. Мы ничего не забудем! А души наши невинных детей, матерей и отцов, мирных жителей, шехидов пусть покоятся с миром. Их кровь не остается безнаказанной, так как преступников всегда надо наказывать и самым жестким образом: по-человечески ничего не понимают, только силу. Пусть Всевышний хранит Азербайджан и поможет в очищении нашей священной земли Карабаха от дьявольского отребья армянского фашизма", - сказал Фикрет Вердиев.

С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей, около 300 ранены.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов)