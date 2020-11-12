В Шуше и освобождённых от армянских агрессоров городах и селах Азербайджана звучит азан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь на освобожденных от армянских оккупантах территориях Азербайджана начинает налаживаться, после почти 30 летнего перерыва звучит азан в Шуше и других освобождённых городах и селах Азербайджана, сообщает Trend Life.

На протяжении около тридцати лет армянскими вандалами из 67 мечетей, функционировавших в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, полностью разрушены 63, частично - 4 мечети, говорится в сообщении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Эти данные были получены в ходе работ по изучению ущерба, нанесенного историческим и культурным памятникам на оккупированных территориях Азербайджана, в рамках сотрудничества Международного фонда тюркской культуры и наследия, Института права и прав человека НАНА и Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО.

На оккупированных территориях Азербайджана было свыше 400 религиозно-исторических памятников, половина из которых разрушена в результате армянского вандализма, а половина арменизирована. Более того, армянами были размещены на оккупированных территориях хачкары, арменизированы албанские надгробия, памятники албанской архитектуры.

По сообщению Центра анализа международных отношений и коммуникаций, в результате агрессии Армении против Азербайджана, на оккупированных территориях уничтожено 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятников, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армяне уничтожили 4,6 млн. книг, 13 архивов, 260 тысяч архивированных документов. Они также разрушили, присвоили и уничтожили предметы охоты и быта (ковры, паласы, хурджуны, пояса и др.), принадлежащие личным коллекциям свыше 50 тысяч граждан".

Ущерб, нанесенный в результате вывоза за рубеж армянами образцов культурного наследия Азербайджана, исчисляется миллиардами долларов..

(Автор: Вугар Иманов)