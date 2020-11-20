В Агдаме, спустя 27 лет, прозвучал азан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от армянских оккупантов городе Агдаме, спустя 27 лет, прозвучал азан, сообщает Trend Life. Призыв на молитву прозвучал в Агдамской мечети.

Агдамская мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям Карабахского региона организацию внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. В ходе первой Карабахской войны в 90-х годах почти весь Агдам был разрушен. Среди городских строений здание мечети является одним из наиболее сохранившихся.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2020 года, Агдамский район должен был быть передан Азербайджану до 20 ноября. С сегодняшнего дня Агдамский район перешел под контроль Азербайджана.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. В Агдаме много архитектурных и культурных памятников с древней историей. В Агдамском районе расположены: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей Панах-хана, особняк Панах-хана, два сундукообразных памятника, крепость эпохи XV века Сардаба и Хатем Малик, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.

(Автор: Вугар Иманов)