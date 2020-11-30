Vətən – памяти шехидов Карабахской войны в поэзии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Бакинского муниципального театра, заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова представила поэтический видеопроект "Vətən" ("Родина"), сообщает Trend Life. Автором стихотворения "Родина" является поэтесса Ульвия Эйюбова.

"Ранее я прочитала стихотворение "Рayız", посвященное нашим военнослужащим, но к сожалению, тогда не знала, кто является автором произведения. Решила обратиться к пользователям социальной сети, может, кто из них поможет найти автора… Так, мы познакомились и подружились с Ульвией Эйюбовой, она по профессии педагог, но ее стихи так затрагивают сердце, что невозможно остаться равнодушным…

Прочитав стихотворение "Vətən" была очень взволнована, и дала себе слово представить его широкой общественности. Так, и родилась идея создания видеопроекта", - рассказала Trend Life заслуженная артистка.

Усния Мурватова ранее уже представляла вниманию общественности ряд патриотических проектов, и считает данную деятельность своим долгом.

"Я безгранично люблю Азербайджан, мое сердце бьется в унисон с Родиной, с нашими военнослужащими, с азербайджанским народом… Сегодня мы переживаем исторический, славный период, после 30 лет ожидания наши земли освобождены от оккупантов, мы празднуем Победу! Это большое счастье! Считаю своим долгом реализовывать патриотические проекты, в которых мы прославляем нашу Победу, силу патриотического духа азербайджанского народа, доблесть и мужество азербайджанских военнослужащих, самоотверженность шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины.

Ульвия Эйюбова в стихотворении "Vətən" отразила мои чувства и мысли, за что я ей очень благодарна", - добавила актриса.

Отметим, что над созданием видеоролика работал монтажер Рузи Гасымзаде.

(Автор: Джани Бабаева )