В Лачине прозвучал Государственный гимн Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лачине солдаты одной из воинских частей исполнили Государственный гимн Азербайджана, сообщает Trend Life.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район. Cегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.

Напомним, что Лачинский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 18 мая 1992 года. Во время обороны района погибли 264 человека, 65 - были взяты в заложники, 103 - стали инвалидами. Шести выходцам из района присвоено звание Национального героя Азербайджана. Из 24 374 детей в районе в возрасте от одного года до 16 лет 18 стали шехидами, 225 - инвалидами, 1071 ребенок потерял одного, а 31 ребенок - обоих родителей. 65 507 вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах Азербайджана.

В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

Были разграблены и разрушены 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения, 462 объекта торговли, 30 объектов связи, два автотранспортных и другие производственные учреждения. Были разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения. В их число входят албанский монастырь "Агоглан" (шестой век), усыпальница Малика Аждара (14 век), мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был продан за 80 тысяч долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.

(Автор: Вугар Иманов)