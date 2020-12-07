Посвящается памяти шехидов (ВИДЕО)

Социум 7 декабря 2020 11:40 (UTC+04:00)
Посвящается памяти шехидов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлена музыкальная композиция "Şəhidim", посвященная светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, сообщает Trend Life.

Проект подготовлен при содействии министерства культуры Азербайджана и телеканала "Mədəniyyət" ("Культура").

Автор музыки к композиции "Şəhidim" – Лала Ахмедова, автор слов – Чыгатель Исагызы. Композиция представлена в исполнении заслуженного артиста Азербайджана, известного вокалиста Рамиля Гасымова.

Отметим, что во второй Карабахской - Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих. Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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