Репортаж Таира Иманова из города Шуша (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, актер, сценарист, режиссер Таир Иманов на своей странице в Instagram поделился видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Trend Life.

Таир Иманов вместе с другими известными азербайджанскими деятелями культуры и искусства посетил город Шуша.

В видеорепортаже показана мечеть Говхар Ага, считающаяся одним из символов города.

Отметим, что дедушка Таира Иманова - народный артист, лауреат Государственной премии, видный композитор Сулейман Алескеров родился в городе Шуша.

Сулейман Алескеров всегда старался выразить в своих произведениях лучшие традиции нашей народной музыки, имеющей древнюю и богатую историю. Память о композиторе вечно живет в сердцах любителей музыки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)