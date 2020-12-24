Репортаж Таира Иманова из города Шуша (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, актер, сценарист, режиссер Таир Иманов на своей странице в Instagram поделился видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Trend Life.
Таир Иманов вместе с другими известными азербайджанскими деятелями культуры и искусства посетил город Шуша.
В видеорепортаже показана мечеть Говхар Ага, считающаяся одним из символов города.
Отметим, что дедушка Таира Иманова - народный артист, лауреат Государственной премии, видный композитор Сулейман Алескеров родился в городе Шуша.
Сулейман Алескеров всегда старался выразить в своих произведениях лучшие традиции нашей народной музыки, имеющей древнюю и богатую историю. Память о композиторе вечно живет в сердцах любителей музыки.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)