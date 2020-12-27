Чингиз Мустафаев исполнил в городе Шуша песню "Я стал шехидом" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Чингиз Мустафаев на своей странице в Instagram поделился видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Trend Life.

"Шуша – бьющееся сердце Карабаха! Жемчужина Карабаха! Когда Шуша была оккупирована, я был младенцем… А сегодня Шуша свободна, и я ступил на эту землю… Столько чувств, мыслей одолевают меня, что их невозможно описать, только прожить…

Пусть Аллах упокоит души шехидов, и дарует здоровье нашим ветеранам. Сегодня благодаря им мы смогли посетить эти земли. Благодаря Верховному главнокомандующему и нашей доблестной армии Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!" - написал Мустафаев в социальной сети.

В социальной сети также распространен видеоролик с исполнением Чингизом Мустафаевым перед азербайджанскими военнослужащими в городе Шуша композиции "Mən şəhid oldum" (Я стал шехидом).

(Автор: Джани Бабаева)