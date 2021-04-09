В Баку открылась выставка "Первый…!". Летчик-космонавт Александр Самокутяев рассказал о выходе в открытый космос (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки «Первый…!», посвященной 60-летию первого человека в космосе, сообщили Trend Life в пресс-службе Российско-информационного культурного центра. Материалы предоставлены Московским музеем космонавтики и Роскосмосом и содержат интересные факты из биографии Юрия Гагарина и Керима Керимова.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый полет в космос, стартовав с космодрома «Байконур». Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. С тех пор эта дата отмечается как День космонавтики, а в мире – как Международный день полета человека в космос. Юрий Гагарин является почётным гражданином многих стран мира. После того как «Восток» приземлился, Гагарин в один миг стал всемирно известной, а ныне исторической личностью.

Значительный вклад в изучение космоса и важную роль в осуществлении первого полета сыграл наш соотечественник, советский ученый-инженер, генерал-лейтенант артиллерии, председатель Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей (1966-1991) Керим Керимов. В течение многих лет он являлся центральной фигурой в советской космонавтике, но всегда оставался за кадром. Вся его жизнь была связана с космосом.

На мероприятии с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане – Русского Дома в Баку (РИКЦ) Ирек Зиннуров и председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин.

О жизни и деятельности выдающихся личностей рассказал писатель, исследователь, историк, член Союза писателей Азербайджана Георгий Заплетин.

Важной частью мероприятия стала онлайн встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым, который поделился своими ощущениями и впечатлениями при выходе в открытый космос, рассказал участникам встречи с какими трудностями ему пришлось столкнуться в своей профессии. Участники имели возможность задать летчику-космонавту интересующие их вопросы.

Модератором мероприятия выступила тележурналист, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

К мероприятию подключились представительства Россотрудничества в Турции и Франции, представители Русской общины Азербайджана, Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов «RAMMAA», Ассоциации русской молодежи Азербайджана, Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, Центра татарской молодежи в Азербайджане «Яшьлек», Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции, а также студенты Азербайджанской дипломатической академии, Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета языков, учащиеся Московской международной школы в городе Анталья (Турция) и филиала Московской международной школы в городе Силифке (Турция). Фото предоставлено Кямраном Багировым.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)