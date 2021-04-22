"Азербайджан в будущем" – награждены победители конкурса (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла церемония награждения победителей конкурса сочинений на тему "Азербайджан в будущем", проведенного Baku Book Center и LANDAU School, сообщает Trend Life.
В мероприятии приняли участие директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, композитор и пианистка Захра Бадалбейли и другие.
Основные темы, которые были затронуты школьниками - это восстановление и процветание на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, сферы ИКТ, развитие ненефтяного сектора, модернизация инфраструктуры городов и сел, создание smart city, решение экологических проблем и т.д.
(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)
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