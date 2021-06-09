БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 72 году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли, сообщил Trend Life племянник известного актера, солист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурлан Азизбейли.

Отметим, что 72-летний народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли более двух недель находился в больнице модульного типа в поселке Зых, куда был помещен для лечения от коронавируса, а затем перенес инфаркт. На протяжении последних лет Рамиз Азизбейли тяжело болел, перенес около 10 операций, в том числе в Турции.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. Выпускник культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств). На протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм "Pirverdinin xoruzu"). Его самой яркой режиссерской работой является комедийный художественный фильм "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо", 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Фильм был удостоен международных призов в странах Азии и Латинской Америки. Еще один яркий фильм – "Yalan" ("Ложь"), посвященный первой Карабахской войне. Завкафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководитель музыкального театра Государственного университета культуры и искусств, профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)