Азербайджанский архитектор с проектом Bokashi Kova признана лучшей в мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский архитектор Айсель Аббасова стала победителем международного архитектурного конкурса Destination Zero Innovation, организованного British Council (Великобритания), сообщает Trend Life.

В конкурсе, который посвящен изменению климата и позволяет молодежи развивать и применять инновационные идеи, приняли участие 243 молодых архитектора из 43 стран. Основная цель проекта - защитить окружающую среду и способствовать предотвращению глобального потепления.

Айсель Абасова переработала одноразовые пластиковые отходы и разработала специальный контейнер для пищевых отходов – Bokashi Kova (японский термин "бокаши" означает переработку пищевых отходов в почвенное удобрение; kova – на турецком языке означает "ведро"). Согласно проекту, можно будет приготовить удобрения, перерабатывая собранные пластиковые изделия и добавляя специальное вещество в выбрасываемые в мусор пищевые отходы. Основная цель - превратить использованный пластик в полезные продукты, а не вредные для окружающей среды отходы.

Айсель Аббасова представляла Турцию. Айсель Аббасова окончила архитектурный факультет Стамбульского университета Бильги, а затем получила степень магистра в области передовых технологий и робототехники в Каталонском институте архитектуры в Барселоне (Испания). В Турции основала компанию The Back Lab.

"Учитывая, что в настоящее время мир переживает климатический кризис, мы можем сказать, что одноразовые пластиковые материалы являются большой частью этой проблемы. Пластиковые отходы, наносящие вред нашей природе, на самом деле имеют огромную ценность и потенциал. Мы собираем пластиковые отходы с заводов по переработке или у частных лиц, а затем перерабатываем их по своей технологии, придаем соответствующие краски. Затем мы превращаем эти смеси в панели или 3D-печать с помощью нашей панельной машины. В результате мы производим новые продукты из полностью переработанного пластика, превращаем пластиковые отходы в красивые и необходимые продукты", - отметила Айсель Аббасова.

(Автор: Вугар Иманов)