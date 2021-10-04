В бакинской школе состоялось торжественное открытие бюста Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В школе №229 Низаминского района Баку состоялось торжественное открытие бюста Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, сообщает Trend Life.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов Карабахской войны.

Перед началом мероприятия гости осмотрели выставку работ, созданных учениками школы, посадили деревья во дворе учебного заведения в память о шехидах обеих Карабахских войн.

На мероприятии выступили заместитель председателя - руководитель центрального аппарата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Михаил Забелин, депутаты Милли Меджлиса Садагят Велиева, Кенуль Нуруллаева, Расим Мусабеков, начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, заместитель главы Исполнительной власти Низаминского района Ильдырым Мехтиев, директор школы №229 Вюсаля Мамедова.

Выступившие отметили, что Азербайджан исторически является мультикультурной страной, где все народы, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья, вместе отмечают праздники, помогают друг другу в тяжелые моменты, стоят на защите своей Родины. Во время обеих Карабахских войн сыновья Азербайджана покрыли себя вечной славой, героически сражаясь за территориальную целостность своей страны. В числе этих героев был выпускник школы №229 Юрий Ковалев, в честь которого и названо это учебное заведение.

Было подчеркнуто, что наша доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в единстве с народом разгромила армянских оккупантов во время 44-дневной Отечественной войны, восстановила территориальную целостность страны. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева всегда с особым вниманием и заботой относится к семьям шехидов и участникам Карабахской войны.

Родные Юрия Ковалева – его брат, председатель Низаминской организации Русской общины Азербайджана Виталий Ковалев и дочь, член правления Ассоциации русской молодежи Регина Ковалева выразили признательность за добрую память о герое.

К бюсту Юрия Ковалева были возложены цветы, ученики прочитали стихотворения о героях, прозвучали патриотические композиции.

Участникам мероприятия был показан видеофильм о Юрие Ковалеве. Режиссер фильма - актер Государственного русского академического драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов, оператор и монтажер - Эмиль Гусейнов. В фильме снимались: Регина Ковалева и Ярослав Трифонов.

Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Гейчайском районе. В 1972 году вместе с семьей переехал в Россию, в Краснодарский край. Пять лет спустя семья вернулась в Баку. В 1981 году Юрий пошел в школу №229 Низаминского района столицы. В 1983-1985 годах служил в рядах советской армии. В 1987 году поступил в школу мичманов и прапорщиков Черноморского флота.

В 1990 году вступил в ряды ОМОН, часто бывал в командировках в Карабахе и отличался высоким героизмом. Например, когда произошло крушение вертолета, в котором находилось несколько депутатов Милли Меджлиса (парламент), Юрий Ковалев вместе с товарищами продемонстрировал высокую подготовку и самоотверженность во время спасательной операции.

Имя Юрия Ковалева, которого еще называли Юра Черный, стало легендой. Именно благодаря ему и другим отважным героям Чайкенд был освобожден от врага. Юрий и его соратники участвовали в самых кровавых боях, выполняли самые сложные задачи. Он также отличился в боях в Геранбое, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане. Армяне назначили за его голову большое вознаграждение.

Многие иностранные журналисты тогда подметили любовь этого русского человека к Азербайджану. Юрий добровольно стал бойцом спецподразделения, чтобы сражаться за освобождение Карабаха.

Однажды зарубежные журналисты с удивлением спросили его: "Как это получается, что русский так искренне и отважно сражается за Азербайджан?". На что Юрий ответил: "Ну почему вам кажется странным то, что, будучи русским, я сражаюсь за Азербайджан? Почему вы забываете, что я вырос в Азербайджане, в Баку? Я с детства дружил с азербайджанцами. Ко мне относились как к брату. Значит, меня считают сыном этой земли. В таком случае, почему я не должен сражаться с врагами Азербайджана?".

А в другой раз, когда один иностранный журналист спросил его с удивлением: "Вы русский?", Юрий с гордостью ответил: "Да, я русский. А Азербайджан - моя Родина!". Вот таким был Юрий Ковалев.



3 октября 1991 года машина, на которой он вместе с друзьями Сергеем Бариным, Андреем Кудениным и Александром Абрамовым возвращался с боевого задания в Ходжавенде, была обстреляна армянами. Бойцы сражались до последнего патрона. Сергей и Юрий пали смертью храбрых. Юрию Ковалеву было 26 лет. У него остались две дочери.

Юрий Ковалев навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана. Каждый год на Аллею шехидов почтить память Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева приходит много людей. Одна из улиц города Гейчай названа в его честь.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)