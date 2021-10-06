Слова Героев! Участники Второй Карабахской войны прочитали свои стихи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки представлен проект "İgidlərin sözü!" (Слова Героев!), сообщает Trend Life.

"İgidlərin sözü!" реализован литературным проектом SÖZ ("Слово"), в его рамках подготовлена антология "İgidlərin sözü!" со стихами и эссе шехидов, гази и героев Карабахской войны. Автор идеи проекта – руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде, редактор – Аида Эйвазлы.

По словам Нигяр Гасанзаде, сразу после 44-дневной Отечественной войны литературный проект SÖZ разместил в социальных сетях объявления о поиске авторов поэтических и прозаических произведений, которые сражались во имя защиты территориальной целостности Азербайджана.

"В дальнейшем мы связались с авторами, собрали материал, отредактировали его. Антология уже готова, в ближайшее время планируем передать ее в печать. Она будет издана при поддержке министерства культуры Азербайджана. Произведения, вошедшие в антологию, пропитаны звуком пуль и снарядов, запахом родной земли, кровью шехидов, отдавших свои жизни во имя Отчизны", - отметила Гасанзаде.

Автор идеи проекта добавила, что с 27 сентября в социальных сетях публикуются видеоматериалы, где участники 44-дневной Отечественной войны зачитывают свои произведения.

В рамках Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в проект "İgidlərin sözü!" участники Второй Карабахской войны зачитали свои произведения.

Отметим, что в антологию вошли произведения шехидов Апрельских боев 2016 года Назима Шамахылы, Микаила Вахабзаде, Мирсалама Джафарова и Второй Карабахской войны – полковника-лейтенанта Эльзамина Тахмазова, майора Мехмана Сулейманова, солдат Шахгюндуза Джаббарова, Мурада Набиева, а также участников этой войны Вюсала Хатамова, Керема Айдына, Эмина Пири,Сарахана Йолчуева, Гасана Кюра, Орхана Салифова, Джавида Алиоглу, Тофига Ахмеда, Эйваза Эйюба, Араза Эфенди, Сабухи Гурбанова, Эльвина Интигамоглу, Огуза Алпарслан и Ниджата Агаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)