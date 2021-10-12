Изысканные блюда, или какой ресторан представит Азербайджан на международном уровне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр национальной кулинарии Азербайджана представил национальную команду кулинаров, которая будет участвовать от нашей страны в международных чемпионатах, сообщает Trend Life.

В соответствии с решением Центра национальной кулинарии, учитывая высокий уровень ресторана "Yaban Bulvar", нашу страну на ближайших международных кулинарных соревнованиях представит команда вышеуказанного ресторана.

По словам главы Центра национальной кулинарии, заслуженного работника культуры Азербайджана Таира Амирасланова, в декабре текущего года планируется проведение Международного кулинарного чемпионата в Турции. На этом соревновании Азербайджан представит команда в составе десяти человек.

Также было отмечено, что принимая во внимание соответствие стандартам для предприятий общественного питания, высокий уровень ассортимента блюд и оказываемых услуг, ресторан "Yaban Bulvar" был принят в члены Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.

На мероприятии ресторатор Рашид Гусейнов за развитие ресторанного бизнеса в стране был награжден юбилейной медалью "30-летие Центра национальной кулинарии Азербайджана".

Также кулинары ресторана представили изысканные блюда, продемонстрировав свое мастерство в приготовлении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)