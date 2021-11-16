В Баку состоялось награждение Рейхан Гусейновой французским Орденом Академических Пальм (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в посольстве Франции в Азербайджане состоялось вручение руководителю University Foundation Courses (Центр подготовки к Университетам) Рейхан Гусейновой Ордена Академических Пальм, сообщает Trend Life. Орден Академических Пальм ( l'Ordre des Palmes académiques) — награда Франции за заслуги в образовании и науке. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, представители образования и науки.

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс в своем выступлении отметил,что Рейхан Гусейнова имеет большие заслуги в области образования. Было отмечено, что University Foundation Courses, руководителем которого является Рейхан Гусейнова, играет значимую роль в получении азербайджанскими студентами образования за рубежом, в том числе и во Франции. Посол отметил, что в текущем году 85 студентов из Азербайджана приняли решение получить образование во Франции, и данные показатели ниже по сравнению с прошлыми годами в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Далее посол Франции в Азербайджане Захари Гросс вручил Рейхан Гусейновой Орден Академических Пальм. Она выразила слова признательности, отметив, что для нее большая честь и гордость быть кавалером Ордена Академических Пальм. Рейхан Гусейнова рассказала о деятельности University Foundation Course. Данный Центр сотрудничает с ведушими образовательными учреждениями, университетами за рубежом.

Отметим, что Рейхан Гусейнова принимает активное участие и оказывает содействие в информировании и помощи азербайджанским студентам в вопросах подготовки к обучению и получению высшего образования за рубежом. Своей профессиональной деятельностью она способствует получению десятками азербайджанских студентов образования во Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)