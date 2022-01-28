Азербайджанский музей закроется для посетителей из-за дезинфекции

Социум 28 января 2022 13:32 (UTC+04:00)
Азербайджанский музей закроется для посетителей из-за дезинфекции

БАКУ /Trend Life/ - Экспозиция Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) будет закрыта 31 января в связи с проведением санитарно-дезинфекционных мероприятий. Об этом сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музея.

Дезинфекция проводится в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья персонала и посетителей музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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